Збуджений стан Землі та спалахи: прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєві магнітні бурі у пʼятницю, 24 липня, не очікуються на Землі. Водночас магнітосфера у збуджено стані. Також існує ймовірність спалахів на Сонці.
Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.
Магнітні бурі 24 липня
За останню добу сонячна активність була на помірному рівні, а на Сонці стався один спалах класу М3,5, який суттєво не впливає на Землю.
Сонячні спалахи класу M належать до середнього рівня за потужністю серед сильних спалахів. М3,5 здатен спричинити незначні радіоперешкоди на освітленій стороні Землі, а також може супроводжуватися радіаційними збуреннями.
Сьогодні прогнозується нестійкий стан геомагнітного поля з переходом до слабкого шторму. Загалом сонячна активність залишатиметься низькою, хоча ймовірність спалахів класу M зберігається.
Сонячна активність на 24 липня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — немає
Як покращити самопочуття під час магнітних бур:
- спіть не менше 7–8 годин;
- уникайте перевтоми та стресу;
- зневоднення може посилювати головний біль і слабкість;
- обмежте каву та алкоголь;
- харчуйтесь легко — обирайте овочі, фрукти і каші;
- зменшіть фізичні навантаження;
- робіть паузи в роботі;
- уникайте емоційного перенапруження;
- контролюйте стан здоров’я;
- короткі прогулянки допомагають покращити самопочуття.
Як писали Новини.LIVE, 29-31 липня очікується найнебезпечніша екстремальна буря червоного рівня. Її індекс оцінюється в Кр 6–7.
А синоптики повідомляли, що сьогодні в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Упродовж доби буде мінлива хмарність.
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