Збуджений стан Землі та спалахи на Сонці: прогноз магнітних бур на сьогодні

Підвищення тиску під час магнітних бур. Фото: Pexels. Колаж Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

Сильних магнітних бур у понеділок, 6 липня, не очікуються на Землі. Водночас магнітосфера у збудженому стані. Упродовж останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 6 липня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося 13 спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу, а також 11 класу М та один Х1,3.

Найінтенсивнішими вважаються сонячні спалахи класу X, які виникають відносно рідко. Якщо такий спалах спрямований у бік Землі, разом із корональними викидами маси він може спричинити тривалі радіаційні збурення. Це здатне впливати на роботу супутників, систем зв’язку, а також наземної техніки й енергомереж.

Подібні явища можуть призводити до сильних (G4) або навіть екстремальних (G5) геомагнітних бур. Водночас вони часто супроводжуються яскравими проявами полярного сяйва.

Очікується, що геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня, а сонячна активність помірною з ймовірністю спалахів Х.

Сонячна активність на 6 липня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 32

Вплив магнітних бур

Магнітні бурі — це коливання магнітного поля Землі, які виникають через сонячну активність. Вони не є небезпечними самі по собі для більшості людей, але можуть впливати на самопочуття, особливо у метеочутливих.

Під час магнітних бур змінюється електромагнітний фон, що може впливати на:

нервову систему;

серцево-судинну систему;

тонус судин і кровообіг;

гормональний баланс.

Організм змушений адаптуватися до цих змін, і в деяких людей це викликає дискомфорт. Можуть бути такі симптоми:

головний біль;

запаморочення, відчуття нестійкості;

слабкість, втома без причини;

нудота або дискомфорт у животі;

підвищена тривожність або дратівливість;

порушення сну;

перепади артеріального тиску;

серцебиття або відчуття перебоїв у серці.

В такі дні варто пити достатньо води, не перевантажуватись фізично і емоційно, висипатися, зменшити кофеїн та ходити на прогулянки.

Як писали Новини.LIVE, у липні очікується висока сонячна активність з декількома потужними геомагнітними сплесками. Внаслідок цього може погіршитися самопочуття людей.

А цього тижня погода в Україні очікується з похолоданням та опадами різної інтенсивності. Синоптики попередили також про грози та шквали.