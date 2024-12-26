Шляхом збільшення податку для ФОП податківці хочуть зібрати за рік 141 млрд гривень

Розрахунок податків. Ілюстративне фото: pexels.com

Податкова служба перевиконала план на 9,5%, зібравши 1,4 трлн гривень податків замість запланованих 1,1 трлн. Сьогодні в Україні тільки 22 трильйони гривень — це видатки на оборону і ще дефіцит у розмірі 38,5 мільярдів гривень.

Про це в етері День.LIVE заявив член комітету з фінансової політики, нардеп Олександр Леонов.

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За його словами у держави є плани в цьому році залучити до бюджету майже 8 мільярдів гривень, а наступного року завдяки підняттю податку для ФОП майже 141 мільярд гривень.

"На сьогодні ми маємо наповнення бюджету на 14 трильйонах гривень завдяки роботі податковій служби й завдяки нашим відповідальним підприємцям, які сплачують податки", — сказав Леонов.

Якщо говорити в цілому, то податкова служба перевиконала річний план на 9,5%, що дуже важливо під час війни, зазначив нардеп.

Нагадаємо, в Україні з'явиться прогресивна шкала оподаткування доходів фізичних осіб. За словами Данила Гетманцева, питання про це депутати розглядатимуть після війни.

Також ми розповідали, що частина громадян може зменшити суму загального місячного оподаткованого доходу. Але така можливість доступна не всім.