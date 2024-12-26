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Увеличение налога для ФЛП — сколько денег планируют собрать

26 декабря 2024 04:43
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Путем увеличения налога для ФЛП налоговики хотят собрать за год 141 млрд гривен
Расчет налогов. Иллюстративное фото: pexels.com
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Налоговая служба перевыполнила план на 9,5%, собрав 1,4 трлн. гривен налогов вместо запланированных 1,1 трлн. Сегодня в Украине только 22 триллиона гривен — это расходы на оборону и еще дефицит в размере 38,5 миллиарда гривен.

Об этом в эфире День.LIVE заявил член комитета по финансовой политике, нардеп Александр Леонов.

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По его словам, у государства есть планы в этом году привлечь в бюджет почти 8 миллиардов гривен, а в следующем году благодаря поднятию налога для ФЛП почти 141 миллиард гривен.

"На сегодняшний день мы имеем наполнение бюджета на 14 триллионов гривен благодаря работе налоговой службы и благодаря нашим ответственным предпринимателям, уплачивающим налоги", — сказал Леонов.

Если говорить в целом, налоговая служба перевыполнила годовой план на 9,5%, что очень важно во время войны, отметил нардеп.

Напомним, в Украине появится прогрессивная шкала обложения доходов физических лиц. По словам Даниила Гетманцева, вопрос об этом депутаты будут рассматривать после войны.

Также мы рассказывали, что часть граждан может снизить сумму общего месячного налогооблагаемого дохода. Но такая возможность доступна не всем.

ФЛП налоги Налоговая служба экономика финансы

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