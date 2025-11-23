Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Завтра вимикатимуть світло за графіком — деталі від Укренерго

Завтра вимикатимуть світло за графіком — деталі від Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 20:46
Оновлено: 21:35
Укренерго оголосило про загальноукраїнські відключення 24 листопада
Робота електриків. Фото ілюстративне: Харківобленерго

В Україні 24 листопада в усіх областях діятимуть масштабні ліміти споживання електроенергії, що включають погодинні відключення для населення та обмеження потужності для промисловості. Причиною такого рішення стали наслідки нових масованих ракетно-дронових атак Росії, які завдали суттєвих пошкоджень енергетичним об’єктам по всій країні.

Про це повідомила пресслужба Національної енергетичної компанії "Укренерго" у неділю, 23 листопада.

Реклама
Читайте також:

Графіки відключень та обмежень споживання на 24 листопада

Завтра, 24 листопада, у всіх областях України діятимуть обмеження електроспоживання, які вводяться через наслідки масованих російських ракетних та дронових ударів по енергетичній інфраструктурі. Упродовж доби з 00:00 до 23:59 працюватимуть погодинні графіки відключень з навантаженням у межах від 0,5 до 3 черг, що торкнеться побутових та інших категорій споживачів. Окремо на цей самий період буде запроваджено обмеження потужності для промислових підприємств, які також мають враховувати ці режими під час планування роботи.

Реклама
Завтра вимикатимуть світло за графіком — деталі від Укренерго - фото 1
Допис Укренерго у Telegram. Фото: скриншот

Енергетики наголошують, що тривалість і обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, тому громадянам рекомендують стежити за оновленнями від місцевих обленерго. Також закликають ощадливо використовувати електроенергію в ті години, коли вона подається за графіками.

Нагадаємо, що в Україні продовжують діяти соціальні норми споживання електроенергії, які визначають обсяги, що покриваються субсидією — Пенсійний фонд пояснив, які ліміти допомагають зменшити витрати.

Реклама

Раніше ми також інформували, що у Харкові міський голова Ігор Терехов підкреслив, що головним завданням зараз залишається повернення світла в домівки.

електроенергія Укренерго світло графіки відключень світла графік
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації