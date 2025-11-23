Укренерго оголосило про загальноукраїнські відключення 24 листопада

Робота електриків. Фото ілюстративне: Харківобленерго

В Україні 24 листопада в усіх областях діятимуть масштабні ліміти споживання електроенергії, що включають погодинні відключення для населення та обмеження потужності для промисловості. Причиною такого рішення стали наслідки нових масованих ракетно-дронових атак Росії, які завдали суттєвих пошкоджень енергетичним об’єктам по всій країні.

Про це повідомила пресслужба Національної енергетичної компанії "Укренерго" у неділю, 23 листопада.

Графіки відключень та обмежень споживання на 24 листопада

Завтра, 24 листопада, у всіх областях України діятимуть обмеження електроспоживання, які вводяться через наслідки масованих російських ракетних та дронових ударів по енергетичній інфраструктурі. Упродовж доби з 00:00 до 23:59 працюватимуть погодинні графіки відключень з навантаженням у межах від 0,5 до 3 черг, що торкнеться побутових та інших категорій споживачів. Окремо на цей самий період буде запроваджено обмеження потужності для промислових підприємств, які також мають враховувати ці режими під час планування роботи.

Допис Укренерго у Telegram. Фото: скриншот

Енергетики наголошують, що тривалість і обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, тому громадянам рекомендують стежити за оновленнями від місцевих обленерго. Також закликають ощадливо використовувати електроенергію в ті години, коли вона подається за графіками.

Нагадаємо, що в Україні продовжують діяти соціальні норми споживання електроенергії, які визначають обсяги, що покриваються субсидією — Пенсійний фонд пояснив, які ліміти допомагають зменшити витрати.

Раніше ми також інформували, що у Харкові міський голова Ігор Терехов підкреслив, що головним завданням зараз залишається повернення світла в домівки.