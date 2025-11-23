Укрэнерго объявило об общеукраинских отключениях 24 ноября

Работа электриков. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго

В Украине 24 ноября во всех областях будут действовать масштабные лимиты потребления электроэнергии, включающие почасовые отключения для населения и ограничения мощности для промышленности. Причиной такого решения стали последствия новых массированных ракетно-дронных атак России, которые нанесли существенные повреждения энергетическим объектам по всей стране.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в воскресенье, 23 ноября.

Графики отключений и ограничений потребления на 24 ноября

Завтра, 24 ноября, во всех областях Украины будут действовать ограничения электропотребления, которые вводятся из-за последствий массированных российских ракетных и дроновых ударов по энергетической инфраструктуре. В течение суток с 00:00 до 23:59 будут работать почасовые графики отключений с нагрузкой в пределах от 0,5 до 3 очередей, что коснется бытовых и других категорий потребителей. Отдельно на этот же период будет введено ограничение мощности для промышленных предприятий, которые также должны учитывать эти режимы при планировании работы.

Энергетики отмечают, что продолжительность и объем отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме, поэтому гражданам рекомендуют следить за обновлениями от местных облэнерго. Также призывают экономно использовать электроэнергию в те часы, когда она подается по графикам.

Напомним, что в Украине продолжают действовать социальные нормы потребления электроэнергии, которые определяют объемы, покрываемые субсидией — Пенсионный фонд объяснил, какие лимиты помогают уменьшить расходы.

Ранее мы также информировали, что в Харькове городской голова Игорь Терехов подчеркнул, что главной задачей сейчас остается возвращение света в дома.