Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Завтра будут выключать свет по графику — детали от Укрэнерго

Завтра будут выключать свет по графику — детали от Укрэнерго

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 20:46
обновлено: 21:35
Укрэнерго объявило об общеукраинских отключениях 24 ноября
Работа электриков. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго

В Украине 24 ноября во всех областях будут действовать масштабные лимиты потребления электроэнергии, включающие почасовые отключения для населения и ограничения мощности для промышленности. Причиной такого решения стали последствия новых массированных ракетно-дронных атак России, которые нанесли существенные повреждения энергетическим объектам по всей стране.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в воскресенье, 23 ноября.

Реклама
Читайте также:

Графики отключений и ограничений потребления на 24 ноября

Завтра, 24 ноября, во всех областях Украины будут действовать ограничения электропотребления, которые вводятся из-за последствий массированных российских ракетных и дроновых ударов по энергетической инфраструктуре. В течение суток с 00:00 до 23:59 будут работать почасовые графики отключений с нагрузкой в пределах от 0,5 до 3 очередей, что коснется бытовых и других категорий потребителей. Отдельно на этот же период будет введено ограничение мощности для промышленных предприятий, которые также должны учитывать эти режимы при планировании работы.

Завтра вимикатимуть світло за графіком — деталі від Укренерго - фото 1
Сообщение Укрэнерго в Telegram. Фото: скриншот

Энергетики отмечают, что продолжительность и объем отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме, поэтому гражданам рекомендуют следить за обновлениями от местных облэнерго. Также призывают экономно использовать электроэнергию в те часы, когда она подается по графикам.

Напомним, что в Украине продолжают действовать социальные нормы потребления электроэнергии, которые определяют объемы, покрываемые субсидией — Пенсионный фонд объяснил, какие лимиты помогают уменьшить расходы.

Ранее мы также информировали, что в Харькове городской голова Игорь Терехов подчеркнул, что главной задачей сейчас остается возвращение света в дома.

электроэнергия Укрэнерго свет графики отключений света график
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации