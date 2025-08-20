Посадовці Уманської міськради завдали збитків бюджету

Викриття керівників Уманської міськради. Фото: Офіс генпрокурора/Telegram

Трьом посадовим особам Уманської міської ради повідомлено про підозру. Вони своїми протизаконними діями спричинили місцевому бюджету збитків на понад 7,3 млн грн.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора у середу, 20 серпня.

Посадовці міськради завдали збитків бюджету — як їх покарають

Встановлено, що директорка одного з комунальних підприємств міськради, всупереч встановленим обмеженням, з листопада 2022 року до червня 2023 року преміювала працівників. Це призвело до безпідставного завищення потреби в бюджетних коштах і їх розтрати.

Водночас начальниця бухгалтерської служби виконавчого комітету міськради, яка мала належним чином проконтролювати використання коштів місцевого бюджету, внаслідок службової недбалості допустила зазначені виплати, що спричинило збитків на загальну суму понад 3 млн грн.

Також встановлено, що заступниця начальника Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради упродовж січня 2022 року — травня 2024 року уклала договори з постачальниками комунальних послуг для внутрішньо переміщених осіб і не застосувала пільгові тарифи, які уряд надає такій категорії осіб. Унаслідок цього з міського бюджету було виплачено зайвих 4,3 млн грн.

За даними Офісу генпрокурора, директорці КП Уманської міськради інкриміновано ч. 5 ст. 191 КК України, головній бухгалтерці виконкому та заступниці начальника управління — ч. 2 ст. 367 КК України.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до розтрати бюджетних коштів та повний розмір завданих збитків. Перевіряється роль інших посадових осіб Управління соцзахисту та законність укладених договорів.

