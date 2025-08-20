Чиновники Уманского горсовета нанесли ущерб бюджету

Разоблачение руководителей Уманского горсовета. Фото: Офис генпрокурора/Telegram

Трем должностным лицам Уманского городского совета сообщено о подозрении. Они своими противозаконными действиями нанесли местному бюджету ущерб на более 7,3 млн грн.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора в среду, 20 августа.

Чиновники горсовета нанесли ущерб бюджету — как их накажут

Установлено, что директор одного из коммунальных предприятий горсовета, вопреки установленным ограничениям, с ноября 2022 года по июнь 2023 года премировала работников. Это привело к безосновательному завышению потребности в бюджетных средствах и их растрате.

В то же время начальница бухгалтерской службы исполнительного комитета горсовета, которая должна была должным образом проконтролировать использование средств местного бюджета, в результате служебной халатности допустила указанные выплаты, что повлекло убытки на общую сумму более 3 млн грн.

Также установлено, что заместитель начальника Управления труда и социальной защиты населения Уманского городского совета в течение января 2022 года — мая 2024 года заключила договоры с поставщиками коммунальных услуг для внутренне перемещенных лиц и не применила льготные тарифы, которые правительство предоставляет такой категории лиц. В результате из городского бюджета было выплачено лишних 4,3 млн грн.

По данным Офиса генпрокурора, директору КП Уманского горсовета инкриминируется ч. 5 ст. 191 УК Украины, главному бухгалтеру исполкома и заместителю начальника управления — ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление других лиц, причастных к растрате бюджетных средств и полный размер нанесенного ущерба. Проверяется роль других должностных лиц Управления соцзащиты и законность заключенных договоров.

