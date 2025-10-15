Затримання військовослужбовців у Тернополі - Третя штурмова зробила заяву

Затримання військових. Фото: ГУ Нацполіції Тернопільської області

У середу, 15 жовтня, у Тернополі правоохоронці затримали групу військовослужбовців, причетних до вчинення насильницьких та майнових злочинів. Третя штурмова бригада офіційно прокоментувала цей інцидент.

Про це повідомляється на каналі підрозділу в Telegram.

Затримання військовослужбовців у Тернополі

"Підрозділ ознайомлений із повідомленням Національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями Третьої штурмової", — йдеться у дописі.

У бригаді заявили, що готові співпрацювати з правоохоронними органами та сподіваються на неупереджене розслідування обставин, викладених у заяві Національної поліції.

"Третя штурмова — один з підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових. Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії", — зазначили в 3 ОШБр.

Нагадаємо, що у Тернополі 27 вересня водій автомобіля Daewoo Lanos наїхав на двох військовослужбовців на вулиці Іванни Блажкевич. Відомо, що вони перевіряли у нього військово-облікові документи.

А 14 жовтня невідомі особи у військовій формі заблокували мікроавтобус біля ТЦ "Орнава", в якому перебуває тренер та футболіст однієї з тернопільських команд. За даними UNN, мова йде про тренера Сергія Задорожного.