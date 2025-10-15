Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Затримання бійців у Тернополі — Третя штурмова зробила заяву

Затримання бійців у Тернополі — Третя штурмова зробила заяву

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 23:51
Затримання військовослужбовців у Тернополі - Третя штурмова зробила заяву
Затримання військових. Фото: ГУ Нацполіції Тернопільської області

У середу, 15 жовтня, у Тернополі правоохоронці затримали групу військовослужбовців, причетних до вчинення насильницьких та майнових злочинів. Третя штурмова бригада офіційно прокоментувала цей інцидент.

Про це повідомляється на каналі підрозділу в Telegram.

Реклама
Читайте також:

Затримання бійців у Тернополі — Третя штурмова зробила заяву - фото 1

Затримання військовослужбовців у Тернополі

"Підрозділ ознайомлений із повідомленням Національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями Третьої штурмової", — йдеться у дописі.

У бригаді заявили, що готові співпрацювати з правоохоронними органами та сподіваються на неупереджене розслідування обставин, викладених у заяві Національної поліції.

"Третя штурмова — один з підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових. Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії", — зазначили в 3 ОШБр.

Нагадаємо, що у Тернополі 27 вересня водій автомобіля Daewoo Lanos наїхав на двох військовослужбовців на вулиці Іванни Блажкевич. Відомо, що вони перевіряли у нього військово-облікові документи.

А 14 жовтня невідомі особи у військовій формі заблокували мікроавтобус біля ТЦ "Орнава", в якому перебуває тренер та футболіст однієї з тернопільських команд. За даними UNN, мова йде про тренера Сергія Задорожного.

поліція Тернопіль військові 3 ОШБр затримання
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації