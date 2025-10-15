Задержание военнослужащих в Тернополе - Третья штурмовая сделала заявление

Задержание военных. Фото: ГУ Нацполиции Тернопольской области

В среду, 15 октября, в Тернополе правоохранители задержали группу военнослужащих, причастных к совершению насильственных и имущественных преступлений. Третья штурмовая бригада официально прокомментировала этот инцидент.

Об этом сообщается на канале подразделения в Telegram.

Задержание военнослужащих в Тернополе

"Подразделение ознакомлено с сообщением Национальной полиции о задержании ряда лиц на Тернопольщине, которые якобы являются бойцами Третьей штурмовой", — говорится в сообщении.

В бригаде заявили, что готовы сотрудничать с правоохранительными органами и надеются на беспристрастное расследование обстоятельств, изложенных в заявлении Национальной полиции.

"Третья штурмовая — одно из подразделений с самым низким уровнем преступности среди военных. Бригада осуждает насилие против гражданских лиц и будет способствовать привлечению к ответственности каждого, кто совершил противоправные действия", — отметили в 3 ОШБр.

Напомним, что в Тернополе 27 сентября водитель автомобиля Daewoo Lanos наехал на двух военнослужащих на улице Иванны Блажкевич. Известно, что они проверяли у него военно-учетные документы.

А 14 октября неизвестные лица в военной форме заблокировали микроавтобус возле ТЦ "Орнава", в котором находится тренер и футболист одной из тернопольских команд. По данным UNN, речь идет о тренере Сергее Задорожном.