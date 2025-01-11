Популярні професії в Україні — яких спеціалістів шукають найбільше

Чоловік працює баристою. Фото: Pexels

В Україні кардинально змінився ринок праці, перш за все, через війну. Тими професіями, які раніше вважали суто "чоловічими", зараз все частіше займаються жінки. Для цього навіть проводять спеціальні курси з перекваліфікації. Найбільше вакансій вільно у переробній промисловості, будівництві та освіті.

Про це розповіли у Державному центрі зайнятості, передає РБК-Україна у п'ятницю, 10 січня.

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Топ затребуваних професій в Україні

В Україні деякі професії, що мають великий потік кадрів, постійно потребують людей. Йдеться про посади продавця, офіціанта, баристи, підсобного робітника, вантажника. Крім того, попит мають спеціалісти з універсальних професій — водій, бухгалтер, юрист, економіст. Такі вакансії зустрічаються в абсолютно різних галузях, тому такі популярні.

Як зазначають в Державному центрі зайнятості, вказані професії будуть актуальними протягом цього року. Це пов'язано зі стабільним попитом на ринку праці та основними проблемами, з якими стикаються роботодавці.

Найбільш популярні професії в Україні

У сфері торгівлі та послуг зараз найбільше шукають:

продавців,

адміністраторів,

кухарів,

барист,

торгових представників,

офіціантів,

охоронців.

Найбільш затребуваними серед кваліфікованих робітників є:

водій,

слюсар,

комплектувальник,

швачка,

електрик,

електромонтер,

токар.

Серед спеціалістів та професіоналів найбільше шукають:

бухгалтерів,

інженерів,

Фахівців,

лікарів,

фармацевтів,

механіків,

експедиторів,

технологів,

вчителів,

вихователів,

економістів,

юристів.

Некваліфіковані робітники:

вантажник,

прибиральник,

комірник,

підсобний робітник,

двірник.

Нагадаємо, наразі роботодавці продовжують активно шукати працівників на кадрових порталах. З-поміж великої кількості вакансій є низка пропозицій для людей похилого віку.

Цьогоріч на ринку праці у Польщі не поменшає українців, оскільки Росія продовжує повномасштабну війну проти нашої країни. Однак у місцевих роботодавців є чимало вакансій, на які українці можуть надіслати свої резюме.