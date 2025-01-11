Популярні професії в Україні — яких спеціалістів шукають найбільше

Затребувані професії — яких спеціалістів шукають найчастіше
В Україні кардинально змінився ринок праці, перш за все, через війну. Тими професіями, які раніше вважали суто "чоловічими", зараз все частіше займаються жінки. Для цього навіть проводять спеціальні курси з перекваліфікації. Найбільше вакансій вільно у переробній промисловості, будівництві та освіті.
Про це розповіли у Державному центрі зайнятості, передає РБК-Україна у п'ятницю, 10 січня.
Топ затребуваних професій в Україні
В Україні деякі професії, що мають великий потік кадрів, постійно потребують людей. Йдеться про посади продавця, офіціанта, баристи, підсобного робітника, вантажника. Крім того, попит мають спеціалісти з універсальних професій — водій, бухгалтер, юрист, економіст. Такі вакансії зустрічаються в абсолютно різних галузях, тому такі популярні.
Як зазначають в Державному центрі зайнятості, вказані професії будуть актуальними протягом цього року. Це пов'язано зі стабільним попитом на ринку праці та основними проблемами, з якими стикаються роботодавці.
Найбільш популярні професії в Україні
У сфері торгівлі та послуг зараз найбільше шукають:
- продавців,
- адміністраторів,
- кухарів,
- барист,
- торгових представників,
- офіціантів,
- охоронців.
Найбільш затребуваними серед кваліфікованих робітників є:
- водій,
- слюсар,
- комплектувальник,
- швачка,
- електрик,
- електромонтер,
- токар.
Серед спеціалістів та професіоналів найбільше шукають:
- бухгалтерів,
- інженерів,
- Фахівців,
- лікарів,
- фармацевтів,
- механіків,
- експедиторів,
- технологів,
- вчителів,
- вихователів,
- економістів,
- юристів.
Некваліфіковані робітники:
- вантажник,
- прибиральник,
- комірник,
- підсобний робітник,
- двірник.
Нагадаємо, наразі роботодавці продовжують активно шукати працівників на кадрових порталах. З-поміж великої кількості вакансій є низка пропозицій для людей похилого віку.
Цьогоріч на ринку праці у Польщі не поменшає українців, оскільки Росія продовжує повномасштабну війну проти нашої країни. Однак у місцевих роботодавців є чимало вакансій, на які українці можуть надіслати свої резюме.
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