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Затребувані професії — яких спеціалістів шукають найчастіше

11 січня 2025 09:31
Ольга Антоновська - редактор
Популярні професії в Україні — яких спеціалістів шукають найбільше
Чоловік працює баристою. Фото: Pexels
Ольга Антоновська - редактор

В Україні кардинально змінився ринок праці, перш за все, через війну. Тими професіями, які раніше вважали суто "чоловічими", зараз все частіше займаються жінки. Для цього навіть проводять спеціальні курси з перекваліфікації. Найбільше вакансій вільно у переробній промисловості, будівництві та освіті.

Про це розповіли у Державному центрі зайнятості, передає РБК-Україна у п'ятницю, 10 січня.

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Топ затребуваних професій в Україні

В Україні деякі професії, що мають великий потік кадрів, постійно потребують людей. Йдеться про посади продавця, офіціанта, баристи, підсобного робітника, вантажника. Крім того, попит мають спеціалісти з універсальних професій — водій, бухгалтер, юрист, економіст. Такі вакансії зустрічаються в абсолютно різних галузях, тому такі популярні.

Як зазначають в Державному центрі зайнятості, вказані професії будуть актуальними протягом цього року. Це пов'язано зі стабільним попитом на ринку праці та основними проблемами, з якими стикаються роботодавці.

Найбільш популярні професії в Україні

У сфері торгівлі та послуг зараз найбільше шукають:

  • продавців,
  • адміністраторів,
  • кухарів,
  • барист,
  • торгових представників,
  • офіціантів,
  • охоронців.

Найбільш затребуваними серед кваліфікованих робітників є:

  • водій,
  • слюсар,
  • комплектувальник,
  • швачка,
  • електрик,
  • електромонтер,
  • токар.

Серед спеціалістів та професіоналів найбільше шукають:

  • бухгалтерів,
  • інженерів,
  • Фахівців,
  • лікарів,
  • фармацевтів,
  • механіків,
  • експедиторів,
  • технологів,
  • вчителів,
  • вихователів,
  • економістів,
  • юристів.

Некваліфіковані робітники:

  • вантажник,
  • прибиральник,
  • комірник,
  • підсобний робітник,
  • двірник.

Нагадаємо, наразі роботодавці продовжують активно шукати працівників на кадрових порталах. З-поміж великої кількості вакансій є низка пропозицій для людей похилого віку.

Цьогоріч на ринку праці у Польщі не поменшає українців, оскільки Росія продовжує повномасштабну війну проти нашої країни. Однак у місцевих роботодавців є чимало вакансій, на які українці можуть надіслати свої резюме.

робота професії ринок праці вакансії центр зайнятості

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09:59 Розробники гри про Чорнобиль готують масштабне оновлення

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