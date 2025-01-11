Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Востребованные профессии — каких специалистов ищут чаще всего arrow

Востребованные профессии — каких специалистов ищут чаще всего

11 января 2025 09:31
Ольга Антоновская - редактор
Популярные профессии в Украине — каких специалистов ищут больше всего
Мужчина работает баристой. Фото: Pexels
Ольга Антоновская - редактор

В Украине кардинально изменился рынок труда, прежде всего, из-за войны. Теми профессиями, которые раньше считали сугубо "мужскими", сейчас все чаще занимаются женщины. Для этого даже проводят специальные курсы по переквалификации. Больше всего вакансий свободно в перерабатывающей промышленности, строительстве и образовании.

Об этом рассказали в Государственном центре занятости, передает РБК-Україна в пятницу, 10 января.

Читайте также:

Топ востребованных профессий в Украине

В Украине некоторые профессии, имеющие большой поток кадров, постоянно нуждаются в людях. Речь идет о должностях продавца, официанта, бариста, подсобного рабочего, грузчика. Кроме того, спросом пользуются специалисты по универсальным профессиям — водитель, бухгалтер, юрист, экономист. Такие вакансии встречаются в совершенно разных отраслях, поэтому такие популярные.

Как отмечают в Государственном центре занятости, указанные профессии будут актуальными в течение этого года. Это связано со стабильным спросом на рынке труда и основными проблемами, с которыми сталкиваются работодатели.

Самые популярные профессии в Украине

В сфере торговли и услуг сейчас больше всего ищут:

  • продавцов,
  • администраторов,
  • поваров,
  • барист,
  • торговых представителей,
  • официантов,
  • охранников.

Самыми востребованными среди квалифицированных рабочих являются:

  • водитель,
  • слесарь,
  • комплектовщик,
  • швейка,
  • электрик,
  • электромонтер,
  • токарь.

Среди специалистов и профессионалов больше всего ищут:

  • бухгалтеров,
  • инженеров,
  • Специалистов,
  • врачей,
  • фармацевтов,
  • механиков,
  • экспедиторов,
  • технологов,
  • учителей,
  • воспитателей,
  • экономистов,
  • юристов.

Неквалифицированные рабочие:

  • грузчик,
  • уборщик,
  • кладовщик,
  • подсобный рабочий,
  • дворник.

Напомним, сейчас работодатели продолжают активно искать работников на кадровых порталах. Среди большого количества вакансий есть низкое количество предложений для пожилых людей.

В этом году на рынке труда в Польше не станет меньше украинцев, поскольку Россия продолжает полномасштабную войну против нашей страны. Однако у местных работодателей есть немало вакансий, на которые украинцы могут отправить свои резюме.

работа профессии рынок труда вакансии центр занятости

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:59 Разработчики игры о Чернобыле готовят масштабное обновление

09:58 Опасность с Черного моря — ракетоноситель России на дежурстве

09:52 РФ на ВОТ склоняет украинцев к коллаборационизму — что выдумала

09:31 Востребованные профессии — каких специалистов ищут чаще всего

09:30 В Словакии люди вышли на митинг против Роберта Фицо — причина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:30 Вражеские дроны повредили здания в семи областях — подробности

09:26 ДТП и очереди на границах — ситуация на трассе Одесса-Рени

09:19 Очереди на границе Украины — на каких КПП фиксируют авто утром

09:15 Налоговая проверит компании и ФЛП — кто в списке на 2025 год

09:13 На Харьковщине мужчина показал половые органы детям — его судили

09:59 Разработчики игры о Чернобыле готовят масштабное обновление

09:58 Опасность с Черного моря — ракетоноситель России на дежурстве

09:52 РФ на ВОТ склоняет украинцев к коллаборационизму — что выдумала

09:31 Востребованные профессии — каких специалистов ищут чаще всего

09:30 В Словакии люди вышли на митинг против Роберта Фицо — причина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:30 Вражеские дроны повредили здания в семи областях — подробности

09:26 ДТП и очереди на границах — ситуация на трассе Одесса-Рени

09:19 Очереди на границе Украины — на каких КПП фиксируют авто утром

09:15 Налоговая проверит компании и ФЛП — кто в списке на 2025 год

09:13 На Харьковщине мужчина показал половые органы детям — его судили

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия