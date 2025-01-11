Популярные профессии в Украине — каких специалистов ищут больше всего

Востребованные профессии — каких специалистов ищут чаще всего
В Украине кардинально изменился рынок труда, прежде всего, из-за войны. Теми профессиями, которые раньше считали сугубо "мужскими", сейчас все чаще занимаются женщины. Для этого даже проводят специальные курсы по переквалификации. Больше всего вакансий свободно в перерабатывающей промышленности, строительстве и образовании.
Об этом рассказали в Государственном центре занятости, передает РБК-Україна в пятницу, 10 января.
Топ востребованных профессий в Украине
В Украине некоторые профессии, имеющие большой поток кадров, постоянно нуждаются в людях. Речь идет о должностях продавца, официанта, бариста, подсобного рабочего, грузчика. Кроме того, спросом пользуются специалисты по универсальным профессиям — водитель, бухгалтер, юрист, экономист. Такие вакансии встречаются в совершенно разных отраслях, поэтому такие популярные.
Как отмечают в Государственном центре занятости, указанные профессии будут актуальными в течение этого года. Это связано со стабильным спросом на рынке труда и основными проблемами, с которыми сталкиваются работодатели.
Самые популярные профессии в Украине
В сфере торговли и услуг сейчас больше всего ищут:
- продавцов,
- администраторов,
- поваров,
- барист,
- торговых представителей,
- официантов,
- охранников.
Самыми востребованными среди квалифицированных рабочих являются:
- водитель,
- слесарь,
- комплектовщик,
- швейка,
- электрик,
- электромонтер,
- токарь.
Среди специалистов и профессионалов больше всего ищут:
- бухгалтеров,
- инженеров,
- Специалистов,
- врачей,
- фармацевтов,
- механиков,
- экспедиторов,
- технологов,
- учителей,
- воспитателей,
- экономистов,
- юристов.
Неквалифицированные рабочие:
- грузчик,
- уборщик,
- кладовщик,
- подсобный рабочий,
- дворник.
Напомним, сейчас работодатели продолжают активно искать работников на кадровых порталах. Среди большого количества вакансий есть низкое количество предложений для пожилых людей.
В этом году на рынке труда в Польше не станет меньше украинцев, поскольку Россия продолжает полномасштабную войну против нашей страны. Однако у местных работодателей есть немало вакансий, на которые украинцы могут отправить свои резюме.
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