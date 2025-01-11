Популярные профессии в Украине — каких специалистов ищут больше всего

Мужчина работает баристой. Фото: Pexels

В Украине кардинально изменился рынок труда, прежде всего, из-за войны. Теми профессиями, которые раньше считали сугубо "мужскими", сейчас все чаще занимаются женщины. Для этого даже проводят специальные курсы по переквалификации. Больше всего вакансий свободно в перерабатывающей промышленности, строительстве и образовании.

Об этом рассказали в Государственном центре занятости, передает РБК-Україна в пятницу, 10 января.

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Топ востребованных профессий в Украине

В Украине некоторые профессии, имеющие большой поток кадров, постоянно нуждаются в людях. Речь идет о должностях продавца, официанта, бариста, подсобного рабочего, грузчика. Кроме того, спросом пользуются специалисты по универсальным профессиям — водитель, бухгалтер, юрист, экономист. Такие вакансии встречаются в совершенно разных отраслях, поэтому такие популярные.

Как отмечают в Государственном центре занятости, указанные профессии будут актуальными в течение этого года. Это связано со стабильным спросом на рынке труда и основными проблемами, с которыми сталкиваются работодатели.

Самые популярные профессии в Украине

В сфере торговли и услуг сейчас больше всего ищут:

продавцов,

администраторов,

поваров,

барист,

торговых представителей,

официантов,

охранников.

Самыми востребованными среди квалифицированных рабочих являются:

водитель,

слесарь,

комплектовщик,

швейка,

электрик,

электромонтер,

токарь.

Среди специалистов и профессионалов больше всего ищут:

бухгалтеров,

инженеров,

Специалистов,

врачей,

фармацевтов,

механиков,

экспедиторов,

технологов,

учителей,

воспитателей,

экономистов,

юристов.

Неквалифицированные рабочие:

грузчик,

уборщик,

кладовщик,

подсобный рабочий,

дворник.

Напомним, сейчас работодатели продолжают активно искать работников на кадровых порталах. Среди большого количества вакансий есть низкое количество предложений для пожилых людей.

В этом году на рынке труда в Польше не станет меньше украинцев, поскольку Россия продолжает полномасштабную войну против нашей страны. Однако у местных работодателей есть немало вакансий, на которые украинцы могут отправить свои резюме.