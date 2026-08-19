Заступник глави МОУ Банік заявив, що продовжує працювати у відомстві

Мстислав Банік. Фото: Facebook/Мстислав Банік

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Заступник міністра оборони Мстислав Банік прокоментував свою подальшу роботу у відомстві після зміни його керівництва. Після засідання тимчасової слідчої комісії Банік поспілкувався з журналістами.

Про це він сказав в коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Заступник міністра Банік зробив коротку заяву

Представники медіа запитали його, чи продовжить він працювати в Міністерстві оборони та чим займатиметься надалі.

"Зараз я продовжую займатися тим, чим я займався".

На уточнення, чи означає це продовження роботи в команді нового керівництва Міноборони, заступник міністра прямо не відповів.

Спілкування Баніка з журналістами було нетривалим. Представники Міністерства оборони також не стали детально коментувати кадрові питання після зміни керівництва відомства.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський подякував Верховній Раді за призначення Андрія Сибіги та Євгенія Хмари на посади очільників Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони України відповідно. Президент відзначив підтримку парламенту під час кадрових змін.

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 серпня Верховна Рада призначила Євгена Хмару міністром оборони України. За його призначення проголосували 312 народних депутатів, а до цього посаду очолював Михайло Федоров.