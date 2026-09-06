Як підвищити виплати військовим: Олексій Кущ назвав спосіб

Людина біля банкомату. Фото: Новини.LIVE

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ пояснив, як можна підвищити виплати військовим. За його словами, наразі зарплатний фонд військових складає трохи більше ніж 1 трильйон гривень.

Про це Олексій Кущ сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Виплати військовим

"Фактично, якщо вирішити питання з реструктуризацією і мораторієм на випадок відсотків за боргами, то можна фактично подвоїти зарплатний фонд військовий", — зазначив Кущ.

Водночас наразі є значні видатки держави на обслуговування боргу. За роки великої війни на погашення та обслуговування державного боргу витрачалися сотні мільярдів гривень щороку.

Кущ пояснив, що на вартість запозичень, зокрема, впливає облікова ставка Національного банку України. На його думку, зниження вартості державних запозичень могло б вивільнити додаткові кошти для бюджету.

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"За рахунок вирішення, впорядкування системи боргу можна не в два рази, а в півтора рази точно збільшити заробітну плату військовим", — заявив Кущ.

Він каже, що йдеться не про повне скорочення витрат на обслуговування боргу, оскільки частину облігацій, зокрема тих, що належать населенню, чіпати не варто.

Як писали Новини.LIVE, військові, які беруть участь у виконанні бойових завдань, можуть отримувати не лише базове грошове забезпечення, а й додаткові винагороди та передбачені законом виплати у випадку поранення. Проте на практиці кошти іноді надходять із запізненням або виплачуються не в повному розмірі. На це можуть впливати кілька чинників, зокрема, несвоєчасне фінансування з бюджету.

А для військовослужбовців інженерно-саперних, технічних та інших підрозділів Сил підтримки пропонують переглянути систему нарахування додаткових виплат.