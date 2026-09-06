Как увеличить выплаты военным: Алексей Кущ назвал способ

Зарплаты военным можно удвоить: Кущ рассказал о перспективах
Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ объяснил, как можно увеличить выплаты военным. По его словам, в настоящее время фонд заработной платы военных составляет чуть более 1 триллиона гривен.
Об этом Алексей Кущ рассказал в эфире проекта Новини.LIVE в рубрике "Світ на зламі".
Выплаты военным
"Фактически, если решить вопрос с реструктуризацией и мораторием на выплату процентов по долгам, то можно фактически удвоить фонд заработной платы военных", — отметил Кущ.
В то же время государство несет значительные расходы на обслуживание долга. За годы большой войны на погашение и обслуживание государственного долга ежегодно тратились сотни миллиардов гривен.
Кущ пояснил, что на стоимость заимствований, в частности, влияет учетная ставка Национального банка Украины. По его мнению, снижение стоимости государственных заимствований могло бы высвободить дополнительные средства для бюджета.
"За счет решения проблемы и упорядочения системы долга можно не в два раза, а в полтора раза точно увеличить заработную плату военным", — заявил Кущ.
Он отмечает, что речь идет не о полном сокращении расходов на обслуживание долга, поскольку часть облигаций, в частности принадлежащих населению, трогать не стоит.
Как писали Новини.LIVE, военные, участвующие в выполнении боевых задач, могут получать не только базовое денежное обеспечение, но и дополнительные вознаграждения, а также предусмотренные законом выплаты в случае ранения. Однако на практике средства иногда поступают с опозданием или выплачиваются не в полном объеме. На это могут влиять несколько факторов, в частности, несвоевременное финансирование из бюджета.
А для военнослужащих инженерно-саперных, технических и других подразделений Сил поддержки предлагают пересмотреть систему начисления дополнительных выплат.