Как увеличить выплаты военным: Алексей Кущ назвал способ

Человек у банкомата. Фото: Новини.LIVE

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ объяснил, как можно увеличить выплаты военным. По его словам, в настоящее время фонд заработной платы военных составляет чуть более 1 триллиона гривен.

Об этом Алексей Кущ рассказал в эфире проекта Новини.LIVE в рубрике "Світ на зламі".

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Выплаты военным

"Фактически, если решить вопрос с реструктуризацией и мораторием на выплату процентов по долгам, то можно фактически удвоить фонд заработной платы военных", — отметил Кущ.

В то же время государство несет значительные расходы на обслуживание долга. За годы большой войны на погашение и обслуживание государственного долга ежегодно тратились сотни миллиардов гривен.

Кущ пояснил, что на стоимость заимствований, в частности, влияет учетная ставка Национального банка Украины. По его мнению, снижение стоимости государственных заимствований могло бы высвободить дополнительные средства для бюджета.

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"За счет решения проблемы и упорядочения системы долга можно не в два раза, а в полтора раза точно увеличить заработную плату военным", — заявил Кущ.

Он отмечает, что речь идет не о полном сокращении расходов на обслуживание долга, поскольку часть облигаций, в частности принадлежащих населению, трогать не стоит.

Как писали Новини.LIVE, военные, участвующие в выполнении боевых задач, могут получать не только базовое денежное обеспечение, но и дополнительные вознаграждения, а также предусмотренные законом выплаты в случае ранения. Однако на практике средства иногда поступают с опозданием или выплачиваются не в полном объеме. На это могут влиять несколько факторов, в частности, несвоевременное финансирование из бюджета.

А для военнослужащих инженерно-саперных, технических и других подразделений Сил поддержки предлагают пересмотреть систему начисления дополнительных выплат.