Заробляли на "схемах": ДБР і СБУ викрили двох посадовців Державної митниці

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Карина Приходько Редактор

Правоохоронці затримали двох посадовців Державної митної служби, яких підозрюють в організації корупційних схем під час митного оформлення товарів та транспортних засобів. Вони вимагали хабарі за безперешкодне проходження митних процедур.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Викриття двох митників на хабарі

Співробітники СБУ, ДБР та Нацполіції викрили ще двох посадовців регіональних підрозділів Державної митної служби, які налагодили незаконне отримання коштів від підприємців.

У Вінниці правоохоронці затримали головного державного інспектора місцевої митниці. За інформацією слідства, він пропонував брокерам за винагороду безперешкодне оформлення запчастин до вантажного транспорту в режимі "експорту". Якщо ж підприємці відмовлялися платити, посадовець навмисно затягував митні процедури та створював штучні перешкоди.

За даними правоохоронців, сума неправомірної вигоди становила від 300 до 700 доларів США за кожне митне оформлення залежно від виду товару.

Ще одного фігуранта затримали на Львівщині. Йдеться про начальника одного з відділів митного поста "Городок", який встановив фіксовану плату у розмірі 60 доларів США за безперешкодне оформлення імпортованих автомобілів. У разі відмови від сплати хабаря чиновник погрожував імпортерам навмисним затягуванням процедури розмитнення.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність обох посадовців та затримали їх під час отримання неправомірної вигоди. Під час проведення обшуків вилучили речові докази, які, за даними слідства, підтверджують функціонування корупційних схем.

Обом затриманим повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як писали Новини.LIVE, наприкінці червня НАБУ оголосило про підозру нардепу Миколі Тищенку. Його підозрюють у спробі отримати величезний хабар, відмиванні брудних грошей та недостовірній офіційній декларації.

Крім того, НАБУ затримало депутата Сергія Кузьміних, якого підозрюють у махінаціях з медобладнанням. За даними слідства, він брав хабарі за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах.