Шахраї почали пропонувати "заробіток" у TikTok — нова схема

Месенджер Viber. Ілюстративне фото: gsminfo.com.ua

Шахраї знову почали використовувати месенджер Viber для поширення повідомлень. Користувачам обіцяють високі заробітки у випадку "онлайн-співпраці".

Про це повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації у Telegram у понеділок, 20 січня.

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"У месенджері Viber вчергове фіксується хвиля шахрайських повідомлень", — йдеться у повідомленні.

У ЦПД розповіли, що користувачам надходять повідомлення нібито від "відділу кадрів TikTok", в яких обіцяють гроші за онлайн-співпрацю. Умовою є перехід за посиланням для отримання "бонусу" або для зв’язку через WhatsApp.

Приклад повідомлення. Фото: ЦПД

Українців закликали в жодному разі не переходити за посиланнями та не надавати ніяких особистих даних. Якщо ви отримали таке повідомлення — блокуйте відправника та повідомте про шахрайство у підтримку Viber.

"Мета подібних кампаній — викрадення персональних даних і доступ до рахунків користувачів", — уточнили в Центрі протидії дезінформації.

Скриншот допису ЦПД

Нагадаємо, поліція викрила шахраїв, які привласнили 2,5 мільйона гривень, які "збирали" на ЗСУ.

А у Тернополі викрили "заробіток" на ухилянтах: працівники ТЦК отримували хабарі.