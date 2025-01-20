Мошенники начали предлагать "заработок" в TikTok - новая схема

Заработок в TikTok — в Viber новая мошенническая схема
Мошенники снова начали использовать мессенджер Viber для распространения сообщений. Пользователям обещают высокие заработки в случае "онлайн-сотрудничества".
Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия дезинформации в Telegram в понедельник, 20 января.
Мошенники в Viber
"В мессенджере Viber в очередной раз фиксируется волна мошеннических сообщений", — говорится в сообщении.
В ЦПД рассказали, что пользователям поступают сообщения якобы от "отдела кадров TikTok", в которых обещают деньги за онлайн-сотрудничество. Условием является переход по ссылке для получения "бонуса" или для связи через WhatsApp.
Украинцев призвали ни в коем случае не переходить по ссылкам и не предоставлять никаких личных данных. Если вы получили такое сообщение — блокируйте отправителя и сообщите о мошенничестве в поддержку Viber.
"Цель подобных кампаний — похищение персональных данных и доступа к счетам пользователей", — уточнили в Центре противодействия дезинформации.
Напомним, полиция разоблачила мошенников, присвоевших 2,5 миллиона гривен, которые "собирали" на ВСУ.
А в Тернополе разоблачили "заработок" на уклонистах: работники ТЦК получали взятки.
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