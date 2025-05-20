Армія РФ атакувала 16 населених пунктів Запорізької області

Руйнування в Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА

Протягом минулої доби російські війська здійснили 360 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Для атак росіяни застосовували різні види зброї.

Про це 20 травня повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За словами посадовця, російські сили вчергове атакували цивільну інфраструктуру авіацією, безпілотниками, артилерією та реактивними системами залпового вогню.

Зокрема, 36 авіаударів зафіксовано по Степногірську, Плавнях, Гуляйполю, Малій Токмачці, Темирівці, Новодарівці та Малинівці. Ще 149 атак дронами різної модифікації ворог завдав по Біленькому, Мар'ївці, Магдалинівці, Кам'янському, Приморському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Новодарівці.

Під вогонь з реактивних систем залпового вогню потрапили Кам'янське, Щербаки та Новоданилівка — загалом 9 ударів. Артилерія окупантів накрила Новояковлівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку — загалом 166 разів.

Наразі відомо про щонайменше 17 фактів пошкодження приватного житла, квартир і автомобілів. Постраждалих серед цивільного населення, за даними Федорова, немає.

Нагадаємо, Запорізька область щоденно перебуває під обстрілами російських військ — вчора в ОВА повідомили про 343 атаки.

Також в ЗСУ заявили про зміну тактики російських військ при штурмах Запорізької області.