Армия РФ атаковала 16 населенных пунктов Запорожской области

Разрушения в Запорожской области. Фото: Запорожская ОГА

За прошедшие сутки российские войска совершили 360 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. Для атак россияне применяли различные виды оружия.

Об этом 20 мая сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Реклама

Читайте также:

Россияне атаковали Запорожскую область за сутки по меньшей мере 360 раз

По словам чиновника, российские силы в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру авиацией, беспилотниками, артиллерией и реактивными системами залпового огня.

В частности, 36 авиаударов зафиксировано по Степногорску, Плавням, Гуляйполю, Малой Токмачке, Темировке, Новодаровке и Малиновке. Еще 149 атак дронами различной модификации враг нанес по Беленькому, Марьевке, Магдалиновке, Каменскому, Приморскому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривному и Новодаровке.

Под огонь из реактивных систем залпового огня попали Каменское, Щербаки и Новоданиловка — всего 9 ударов. Артиллерия оккупантов накрыла Новояковлевку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку — всего 166 раз.

Сейчас известно о как минимум 17 фактах повреждения частного жилья, квартир и автомобилей. Пострадавших среди гражданского населения, по данным Федорова, нет.

Напомним, Запорожская область ежедневно находится под обстрелами российских войск — вчера в ОГА сообщили о 343 атаках.

Также в ВСУ заявили об изменении тактики российских войск при штурмах Запорожской области.