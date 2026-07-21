Запоріжжя та Дніпропетровщина під ударом РФ: є загиблі, поранені та постраждалі рятувальники
Російські війська 21 липня атакували одразу два регіони України. У Запоріжжі окупанти завдали удару керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі, а на Дніпропетровщині обстріляли рятувальників, які ліквідовували наслідки попередньої атаки.
Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровщини на ДСНС Запоріжжя, передає Новини.LIVE.
Деталі атаки на Запоріжжя та Дніпропетровщину
За даними Запорізької ОВА, вдень російська армія застосувала КАБи по обласному центру.
Унаслідок атаки пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок, гаражі, складські приміщення та автомобілі.
Попередньо відомо про трьох загиблих і тринадцятьох поранених.
Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.
Водночас у Дніпропетровській області російські війська атакували трьох рятувальників місцевої пожежної охорони.
За інформацією ДСНС, окупанти атакували вогнеборців під час ліквідації пожежі у житловому будинку в Нікопольському районі. На місце оперативно прибули фахівці ДСНС, які надали постраждалим домедичну допомогу та транспортували їх до лікарні.
Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська 19 липня завдали масованого удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки було зруйновано житлові будинки, виникли пожежі, а рятувальники протягом кількох годин розбирали завали та шукали людей.
Як повідомляли Новини.LIVE, окупанти продовжують регулярно атакувати Дніпропетровську область ударними безпілотниками та ракетами. Під час чергової атаки окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури у Кривому Розі, що призвело до жертв і постраждалих.
Читайте Новини.live!