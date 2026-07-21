Запоріжжя та Дніпропетровщина під ударом РФ: є загиблі, поранені та постраждалі рятувальники

Зруйнована багатоповерхівка у Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Російські війська 21 липня атакували одразу два регіони України. У Запоріжжі окупанти завдали удару керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі, а на Дніпропетровщині обстріляли рятувальників, які ліквідовували наслідки попередньої атаки.

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровщини на ДСНС Запоріжжя, передає Новини.LIVE.

Деталі атаки на Запоріжжя та Дніпропетровщину

За даними Запорізької ОВА, вдень російська армія застосувала КАБи по обласному центру.

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок атаки пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок, гаражі, складські приміщення та автомобілі.

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Новини.LIVE

Попередньо відомо про трьох загиблих і тринадцятьох поранених.

Кількість загиблих і постраждалих у Запоріжжі. Фото: скриншот

Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Водночас у Дніпропетровській області російські війська атакували трьох рятувальників місцевої пожежної охорони.

Поранений рятувальник. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

За інформацією ДСНС, окупанти атакували вогнеборців під час ліквідації пожежі у житловому будинку в Нікопольському районі. На місце оперативно прибули фахівці ДСНС, які надали постраждалим домедичну допомогу та транспортували їх до лікарні.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська 19 липня завдали масованого удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки було зруйновано житлові будинки, виникли пожежі, а рятувальники протягом кількох годин розбирали завали та шукали людей.

Як повідомляли Новини.LIVE, окупанти продовжують регулярно атакувати Дніпропетровську область ударними безпілотниками та ракетами. Під час чергової атаки окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури у Кривому Розі, що призвело до жертв і постраждалих.