Валентин Резніченко — Апеляція залишила без змін запобіжний захід

Ексголова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Фото: ОВА

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила ексголові Дніпропетровської військової обласної адміністрації Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 млн грн. Його та ще чотирьох людей підозрюють у розкраданні бюджетних коштів.

Про це повідомила пресслужба Апеляційної палати ВАКС.

Читайте також:

Запобіжний захід для Резніченка

Зазначається, що Апеляційна палата розглянула апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС про застосування до колишнього голови Дніпропетровської ОВА запобіжного заходу у вигляді застави розміром 30 млн грн.

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу слідчого судді ВАКС — без змін", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Апеляційної палати ВАКС

У чому підозрюють Резниченка

У вересні НАБУ повідомило, що на масштабній оборудці під час ремонту доріг у воєнний стан викрили п’ятьох посадовців Дніпропетровської облдержадміністрації. Серед них був і Валентин Резніченко. Їх підозрюють у заволодінні понад 286 млн грн бюджетних коштів.

За інформацією слідства, підозрювані замінили у відповідних документах дані щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування.

Частину цих коштів надалі було виведено на рахунки інших компаній, пов’язаних з топпосадовцем та його заступником.

Нагадаємо, 16 вересня ВАКС обрав Резніченку запобіжний захід у вигляді застави 30 мільйонів гривень та низки обов'язків, які він має виконувати:

здати паспорти для виїзду за кордон;

не відлучатися з місця проживання;

прибувати на виклик слідства.

За кілька днів за ексголову Дніпропетровської ОВА внесли 30 млн грн застави.