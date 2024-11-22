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Запобіжний захід ексголові Дніпропетровської ОВА — рішення ВАКС

22 листопада 2024 08:32
Карина Приходько - Редактор
Валентин Резніченко — Апеляція залишила без змін запобіжний захід
Ексголова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Фото: ОВА
Карина Приходько - Редактор

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила ексголові Дніпропетровської військової обласної адміністрації Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 млн грн. Його та ще чотирьох людей підозрюють у розкраданні бюджетних коштів.

Про це повідомила пресслужба Апеляційної палати ВАКС

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Зазначається, що Апеляційна палата розглянула апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС про застосування до колишнього голови Дніпропетровської ОВА запобіжного заходу у вигляді застави розміром 30 млн грн.

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу слідчого судді ВАКС — без змін", — йдеться у повідомленні. 

Валентин Резніченко
Скриншот допису Апеляційної палати ВАКС

У чому підозрюють Резниченка

У вересні НАБУ повідомило, що на масштабній оборудці під час ремонту доріг у воєнний стан викрили п’ятьох посадовців Дніпропетровської облдержадміністрації. Серед них був і Валентин Резніченко. Їх підозрюють у заволодінні понад 286 млн грн бюджетних коштів. 

За інформацією слідства, підозрювані замінили у відповідних документах дані щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування.

Частину цих коштів надалі було виведено на рахунки інших компаній, пов’язаних з топпосадовцем та його заступником.

Нагадаємо, 16 вересня ВАКС обрав Резніченку запобіжний захід у вигляді застави 30 мільйонів гривень та низки обов'язків, які він має виконувати:

  • здати паспорти для виїзду за кордон;
  • не відлучатися з місця проживання;
  • прибувати на виклик слідства.

За кілька днів за ексголову Дніпропетровської ОВА внесли 30 млн грн застави

корупція дороги Дніпропетровська область ВАКС Валентин Резніченко

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