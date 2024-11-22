Валентин Резніченко — Апеляція залишила без змін запобіжний захід

Запобіжний захід ексголові Дніпропетровської ОВА — рішення ВАКС
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила ексголові Дніпропетровської військової обласної адміністрації Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 млн грн. Його та ще чотирьох людей підозрюють у розкраданні бюджетних коштів.
Про це повідомила пресслужба Апеляційної палати ВАКС.
Запобіжний захід для Резніченка
Зазначається, що Апеляційна палата розглянула апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС про застосування до колишнього голови Дніпропетровської ОВА запобіжного заходу у вигляді застави розміром 30 млн грн.
"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу слідчого судді ВАКС — без змін", — йдеться у повідомленні.
У чому підозрюють Резниченка
У вересні НАБУ повідомило, що на масштабній оборудці під час ремонту доріг у воєнний стан викрили п’ятьох посадовців Дніпропетровської облдержадміністрації. Серед них був і Валентин Резніченко. Їх підозрюють у заволодінні понад 286 млн грн бюджетних коштів.
За інформацією слідства, підозрювані замінили у відповідних документах дані щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування.
Частину цих коштів надалі було виведено на рахунки інших компаній, пов’язаних з топпосадовцем та його заступником.
Нагадаємо, 16 вересня ВАКС обрав Резніченку запобіжний захід у вигляді застави 30 мільйонів гривень та низки обов'язків, які він має виконувати:
- здати паспорти для виїзду за кордон;
- не відлучатися з місця проживання;
- прибувати на виклик слідства.
За кілька днів за ексголову Дніпропетровської ОВА внесли 30 млн грн застави.
Читайте Новини.LIVE!