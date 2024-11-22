Валентин Резниченко — Апелляция оставила без изменений меру пресечения

Экс-глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Фото: ОВА

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила экс-председателю Днепропетровской военной областной администрации Валентину Резниченко меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн. Его и еще четыре человека подозревают в хищении бюджетных средств.

Об этом сообщила пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС.

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Отмечается, что Апелляционная палата рассмотрела апелляционные жалобы сторон защиты и обвинения на определение следственного судьи ВАКС о применении к бывшему председателю Днепропетровской ОВА меры пресечения в виде залога в размере 30 млн грн.

"По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы сторон, а определение следователя судьи ВАКС без изменений", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Апелляционной палаты ВАКС

В чем подозревают Резниченко

В сентябре НАБУ сообщило, что на масштабной сделке во время ремонта дорог в военное положение разоблачили пять должностных лиц Днепропетровской облгосадминистрации. Среди них был и Валентин Резниченко. Их подозревают в завладении более 286 млн грн бюджетных средств.

По информации следствия, подозреваемые заменили в соответствующих документах данные о необходимости проведения текущего и капитального ремонта дорог необходимостью их эксплуатационного обслуживания.

Часть этих средств в дальнейшем была выведена на счета других компаний, связанных с топ-чиновником и его заместителем.

Напомним, 16 сентября ВАКС избрал Резниченко меру пресечения в виде залога 30 миллионов гривен и ряда обязанностей, которые он должен выполнять:

сдать паспорта для выезда за границу;

не отлучаться с места жительства;

прибывать по вызову следствия.

Через несколько дней за экс-председателя Днепропетровской ОВА внесли 30 млн грн залога.