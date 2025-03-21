Омельченко заявив про критичні запаси газу в Україні і назвав вихід

Газопромисловий пункт. Фото: УНІАН

В українських підземних газових сховищах залишилося лише близько 1 мільярда кубометрів активного газу, що є рекордно низьким показником за всю історію незалежності. Водночас внутрішній видобуток сильно скоротився, тож треба відкривати ринок на імпорт та експорт.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE.

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За його словами, раніше найнижчий обсяг не опускався нижче 3,5 мільярдів кубів, а нинішній стан потребує термінових дій для підготовки до опалювального сезону. Щоб увійти в осінньо-зимовий період без критичних ризиків, потрібно закачати щонайменше 8–9 мільярдів кубометрів.

Однак, Омельченко зазначив, що зробити це вкрай складно через суттєве зниження внутрішнього видобутку після російських обстрілів по газовидобувній інфраструктурі. При цьому "Нафтогаз" не має достатнього фінансового ресурсу, аби самостійно закупити необхідні обсяги. Саме тому, вважає експерт, Україна має невідкладно змінити модель функціонування ринку газу.

"Частину ми можемо взяти з власного газовидобутку, а частину можемо імпортувати. Але імпорт вже дорогий у нас. Нафтогазу немає коштів на це. Газовидобуток, бачите, скоротився. А раз газовидобуток скоротився, значить, треба більше імпортувати, більше валюти. Нафтогаз цю проблему не вирішить самостійно. Тому потрібно повністю міняти всю схему, всю модель ринку газу", — сказав Володимир Омельченко.

Вихід із ситуації, на його думку, не підняття тарифів, а демонополізація та лібералізація ринку, відкриття його для європейських трейдерів і допуск великого промислового споживача до прямих закупівель та закачування газу за власний кошт.

"Тому потрібно цей ринок демонополізувати, відкрити його і для імпорту, і для експорту. І щоб зайшли сюди на цей ринок трейдери, європейські трейдери. Як це було 6 років тому. Тут було в Україні, і на біржі українській працювало понад 30 європейських трейдерів. Крім того, можуть купувати, наші найбільші споживачі газу, великі промислові підприємства, і закачувати цей газ теж за свої кошти", — пояснив Омельченко.

Також експерт розкритикував ідеї обмеження експорту газу в умовах дефіциту.

"Але у всій Європі дефіцит газу, і в Словаччині дефіцит, і в Чехії, і в Угорщині. Усіх же дефіцит газу, але ж вони не закривають ринок, розумієте? Газ, як будь-який інший товар з тої країни, де газ дешевше, туди, де він дорожчий. Ось такий закон, і по-іншому не буває, розумієте? Тому всі ці розмови, що треба закрити ринок, щоб забезпечити газом, це не працює", — висловився експерт.

Нагадаємо, Володимир Омельченко також заявляв, що США та Росія можуть відновити співпрацю для перезапуску роботи "Північного потоку-2".

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