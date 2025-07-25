Російський суверенітет тепер можна понюхати, адже у Москві випустили спеціальний парфум

Флакон з запахом суверенітету РФ. Фото: росЗМІ

Уряд Москви оголосив про створення парфумів з ароматом "суверенітету". Причому мова йде про "запах технологічного суверенітету".

Про це пишуть росЗМІ, передають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Чим смердить від "суверенітету" РФ

Повідомляється, що російський бренд нішевої парфумерії з Москви VDOHNI створив парфуми з ароматом "технологічного суверенітету". У місцевому Департаменті інвестиційної та промислової політики (ДІіПП) заявили, що окрім аромату технологічного суверенітету інше підприємство вже створює парфуми, що нагадують "образ російської природи та побуту".

Реклама

Московські чиновники вже називають розробки "інноваційним рішенням", що збільшує асортимент московських виробників парфумерії. Новий аромат "користується високим попитом", кажуть вони.

За словами засновниці VDOHNI, творці парфумів наповнили їх "холодом металу і точністю алгоритмів", а також поєднали класичні матеріали з синтетичними нотами для створення ефекту "цифрового дихання".

Реклама

Раніше повідомлялось, що начебто опозиційний російський блогер Юрій Дудь просуває у своїх відео наративи Кремля. Під час інтерв’ю з колишнім послом США в Росії Дудь намагався виправдати війну Росії проти України.

Також ми інформували, що у РФ влада почала впровадження так званого "національного месенджера" MAX. Процес розпочався із однієї з російських столиць.