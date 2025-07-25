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Головна Новини дня Занюхай "суверенітет" — у Росії випустили парфум для Z-патріотів

Занюхай "суверенітет" — у Росії випустили парфум для Z-патріотів

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 06:52
Російський суверенітет тепер можна понюхати, адже у Москві випустили спеціальний парфум
Флакон з запахом суверенітету РФ. Фото: росЗМІ

Уряд Москви оголосив про створення парфумів з ароматом "суверенітету". Причому мова йде про "запах технологічного суверенітету".

Про це пишуть росЗМІ, передають Новини.LIVE

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Повідомляється, що російський бренд нішевої парфумерії з Москви VDOHNI створив парфуми з ароматом "технологічного суверенітету". У місцевому Департаменті інвестиційної та промислової політики (ДІіПП) заявили, що окрім аромату технологічного суверенітету інше підприємство вже створює парфуми, що нагадують "образ російської природи та побуту".

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Московські чиновники вже називають розробки "інноваційним рішенням", що збільшує асортимент московських виробників парфумерії. Новий аромат "користується високим попитом", кажуть вони.

За словами засновниці VDOHNI, творці парфумів наповнили їх "холодом металу і точністю алгоритмів", а також поєднали класичні матеріали з синтетичними нотами для створення ефекту "цифрового дихання".

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Раніше повідомлялось, що начебто опозиційний російський блогер Юрій Дудь просуває у своїх відео наративи Кремля. Під час інтерв’ю з колишнім послом США в Росії Дудь намагався виправдати війну Росії проти України.

Також ми інформували, що у РФ влада почала впровадження так званого "національного месенджера" MAX. Процес розпочався із однієї з російських столиць.

росія Москва парфуми аромат запах
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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