Флакон с запахом суверенитета РФ. Фото: росСМИ

Правительство Москвы объявило о создании духов с ароматом "суверенитета". Причем речь идет о "запахе технологического суверенитета".

Об этом пишут росСМИ, передают Новини.LIVE.

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Сообщается, что российский бренд нишевой парфюмерии из Москвы VDOHNI создал духи с ароматом "технологического суверенитета". В местном Департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИиПП) заявили, что кроме аромата технологического суверенитета другое предприятие уже создает духи, напоминающие "образ русской природы и быта".

Московские чиновники уже называют разработки "инновационным решением", увеличивающим ассортимент московских производителей парфюмерии. Новый аромат "пользуется высоким спросом", говорят они.

По словам основательницы VDOHNI, создатели духов наполнили их "холодом металла и точностью алгоритмов", а также соединили классические материалы с синтетическими нотами для создания эффекта "цифрового дыхания".

Ранее сообщалось, что якобы оппозиционный российский блогер Юрий Дудь продвигает в своих видео нарративы Кремля. Во время интервью с бывшим послом США в России Дудь пытался оправдать войну России против Украины.

Также мы информировали, что в РФ власти начали внедрение так называемого "национального мессенджера" MAX. Процесс начался с одной из российских столиц.