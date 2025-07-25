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Главная Новости дня Занюхай "суверенитет" — в России выпустили парфюм для Z-патриотов

Занюхай "суверенитет" — в России выпустили парфюм для Z-патриотов

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 06:52
Российский суверенитет теперь можно понюхать, ведь в Москве выпустили специальный парфюм
Флакон с запахом суверенитета РФ. Фото: росСМИ

Правительство Москвы объявило о создании духов с ароматом "суверенитета". Причем речь идет о "запахе технологического суверенитета".

Об этом пишут росСМИ, передают Новини.LIVE.

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Сообщается, что российский бренд нишевой парфюмерии из Москвы VDOHNI создал духи с ароматом "технологического суверенитета". В местном Департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИиПП) заявили, что кроме аромата технологического суверенитета другое предприятие уже создает духи, напоминающие "образ русской природы и быта".

Московские чиновники уже называют разработки "инновационным решением", увеличивающим ассортимент московских производителей парфюмерии. Новый аромат "пользуется высоким спросом", говорят они.

По словам основательницы VDOHNI, создатели духов наполнили их "холодом металла и точностью алгоритмов", а также соединили классические материалы с синтетическими нотами для создания эффекта "цифрового дыхания".

Ранее сообщалось, что якобы оппозиционный российский блогер Юрий Дудь продвигает в своих видео нарративы Кремля. Во время интервью с бывшим послом США в России Дудь пытался оправдать войну России против Украины.

Также мы информировали, что в РФ власти начали внедрение так называемого "национального мессенджера" MAX. Процесс начался с одной из российских столиц.

россия Москва духи аромат запах
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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