Заморозки знищили половину врожаю в Україні: ціни злетять

Овочейвий ринок. Фото: Новини.LIVE

Аномально теплий березень, який спровокував раннє цвітіння садів, та подальші заморозки завдали нищівного удару по українських аграріях. Країна вже втратила понад половину врожаю абрикосів, а можливі травневі холоди загрожують знищити ранні кісточкові повністю, що неминуче призведе до стрімкого подорожчання цих фруктів.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук ексклюзивно для День.LIVE.

Як заморозки вплинуть на ціни на фрукти цього року

Як розповів в ефірі програми День.LIVE заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, заморозки вдарили по території країни нерівномірно, але наслідки для врожаю вже катастрофічні. Зокрема, на Закарпатті температура опускалася до мінус п'яти та мінус шести градусів. Також дуже сильно від негоди постраждали Львівська, Тернопільська, Кіровоградська, Вінницька та Київська області.

Найгірша ситуація склалася з ранніми кісточковими культурами, такими як персики та абрикоси. За оцінками експерта, частка втрат лише по абрикосах зараз становить понад 50%. Наразі вже можна стверджувати, що Україна в цьому сезоні буде імпортозалежною в сегменті персиків та абрикосів. Якщо ж низькі температури повернуться ще й в останній місяць весни, ситуація стане критичною.

"Якщо в травні будуть заморозки, спостерігатися, це буде додатковий вплив на роботу товаровробників, які спеціалізуються на кісточкових і можуть втрати сягати більше 100%", — попередив Денис Марчук.

Дещо краща ситуація наразі з вишнями та черешнями, оскільки ці культури менше страждають від перепадів температур. Денис Марчук зауважив, що виростити вітчизняну черешню ще наразі цілком можливо, але результат залежатиме від того, чи вдасться зберегти дерева саме в травні. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради наголосив, що нові холоди обернуться великою бідою і колосальними фінансовими збитками для товаровиробників, які вже вклали кошти в сади.

"Станом на зараз, вже можемо констатувати, що по факту ми будемо імпортнозалежними від абрикосів і персиків.Меншою мірою від черешні і вишні, тому що вони менше страждають", — зазначив експерт.

Своєю чергою це позначиться й на споживачах, яким доведеться купувати дорожчий імпортний товар. Очікується, що цьогоріч ціни на кісточкові фрукти будуть на 30% вищими порівняно з минулим сезоном.

Новини.LIVE писали раніше про те, що голова Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник попереджав про проблеми з врожаєм на кісточкові фрукти. Причиною цього є тривала холодна погода навесні, через яку бджоли не запилювали квітучі дерева.

Тим часом синоптики прогнозують похолодання в Україні цього тижня. У деяких регіонах можуть вдарити заморозки до -5°C.