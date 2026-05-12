Главная Новости дня Заморозки уничтожили половину урожая в Украине: цены взлетят

Заморозки уничтожили половину урожая в Украине: цены взлетят

Дата публикации 12 мая 2026 09:04
Аномально тёплый март, который спровоцировал раннее цветение садов, и последующие заморозки нанесли сокрушительный удар по украинским аграриям. Страна уже потеряла более половины урожая абрикосов, а возможные майские холода грозят уничтожить ранние косточковые полностью, что неизбежно приведет к стремительному подорожанию этих фруктов.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук эксклюзивно для День.LIVE.

Как заморозки повлияют на цены на фрукты в этом году

Как рассказал в эфире программы День.LIVE заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, заморозки ударили по территории страны неравномерно, но последствия для урожая уже катастрофические. В частности, на Закарпатье температура опускалась до минус пяти и минус шести градусов. Также очень сильно от непогоды пострадали Львовская, Тернопольская, Кировоградская, Винницкая и Киевская области.

Наихудшая ситуация сложилась с ранними косточковыми культурами, такими как персики и абрикосы. По оценкам эксперта, доля потерь только по абрикосам сейчас составляет более 50%. Сейчас уже можно утверждать, что Украина в этом сезоне будет импортозависимой в сегменте персиков и абрикосов. Если же низкие температуры вернутся еще и в последний месяц весны, ситуация станет критической.

"Если в мае будут заморозки, наблюдаться, это будет дополнительное влияние на работу товаропроизводителей, которые специализируются на косточковых и могут потери достигать более 100%", — предупредил Денис Марчук.

Несколько лучше ситуация сейчас с вишнями и черешнями, поскольку эти культуры меньше страдают от перепадов температур. Денис Марчук отметил, что вырастить отечественную черешню еще пока вполне возможно, но результат будет зависеть от того, удастся ли сохранить деревья именно в мае. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета отметил, что новые холода обернутся большой бедой и колоссальными финансовыми убытками для товаропроизводителей, которые уже вложили средства в сады.

"По состоянию на сейчас, уже можем констатировать, что по факту мы будем импортнозависимыми от абрикосов и персиков, в меньшей степени от черешни и вишни, потому что они меньше страдают", — отметил эксперт.

В свою очередь это скажется и на потребителях, которым придется покупать более дорогой импортный товар. Ожидается, что в этом году цены на косточковые фрукты будут на 30% выше по сравнению с прошлым сезоном.

Новини.LIVE писали ранее о том, что председатель Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник предупреждал о проблемах с урожаем на косточковые фрукты. Причиной этого является длительная холодная погода весной, из-за которой пчелы не опыляли цветущие деревья.

Тем временем синоптики прогнозируют похолодание в Украине на этой неделе. В некоторых регионах могут ударить заморозки до -5°C.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
