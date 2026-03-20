Заморозка війни та удари по Москві: лекція Стерненка на куражі

Сергій Стерненко, волонтер та радник міністра оборони з питань підвищення використання БпЛА на фронті

Заморозки війни не буде, проте Росія вже відчуває втрати на війні проти України — сказав Сергій Стерненко, волонтер, блогер та радник міністра оборони з питань підвищення використання БпЛА на фронті, що пройшла на благодійній барахолці Кураж.

Новини.LIVE зібрали основні тези публічного виступу

Читайте також:

Якими українські дрони будуть через рік

Українські дрони-перехоплювачі стануть більш автономними і можливо, навчаться збивати шахеди по зустрічному курсу, тобто лоб в лоб. Це заощадить час, дозволить оперативніше реагувати та краще захисти наш південь та всі прибережні території. Бо там є свої нюанси по роботі ППО. Однозначно буде більше автоматизованих систем, з’являться FPV-дрони нового типу і загалом все буде рухатися в бік автономії.

Україна має лазерну зброю

Лазер в Україні застосовують, але це не те, щоби нова технологія. Лазери є у багатьох країнах – Ізраїль, США, Туреччина. Україна теж має свій лазер для захисту від повітряних загроз. Питання в тому, як зробити його максимально автономним та енергоефективним, аби не возити за собою маленьку АЕС. Бо лазер споживає багато електроенергії.

Росіянам буде складніше реалізовувати масовані шахедні атаки

Фактор шахедів цьогоріч буде значно меншим, ніж минулого року. Росіянам буде на багато складніше реалізовувати масовані шахедні атаки. Так, через певні труднощі, пов’язані із роботою у прибережних зонах, буде ще страждати південь. Там складніше вибудовувати рубежі, щоби збивати шахеди. Але ефект їхнього збиття на сьогодні вже досить відчутний.

Україна наростить атаки по території РФ

Починаючи із березня, інтенсивність українських атак по території РФ зросла. Я можу сказати, що це лише початок. Ці атаки ставатимуть ще більш інтенсивними та руйнівними. Без уваги не залишаться ключові об’єкти для експорту російських енергоносіїв. Треба зробити так, щоб росіяни не могли її продавати.

Про атаку на завод "Кремній Ел" у Брянську

Завод був атакований ракетами Storm Shadow, що спеціально розроблені для знищення укріплень, бункерів та промислових об’єктів. Перша ракета спершу пробила умовну дірку для роботи основної частини, що залетіли за нею. Відео, яке всі бачили, оці величезні стовпи диму – це лише 10% із того, що відбулось всередині.

Специфіка таких атак – це не просто прилетів, запустив ракету, вона влучила і все. Ми тривалий час працювали по ППО Брянської області. Провелась велика комплексна робота по знищенню радарів, ППО, ЗРК та РЕБ противника на Брянщині. Тобто спершу слід було прорубати коридор у системі ППО противника, аби оті сім ракет успішно залетіли і їхнє влучення у завод – це вже була кульмінація операції.

Після кількох тижнів нашої інтенсивної роботи по ППО противника – росіяни просто забрали рештки своїх ЗРК і відтягли за Брянську область. Залишили її без прикриття і далі відбулось те, що відбулось.

Про атаки українських дронів на Москву

Москва – напевно, на сьогодні чи не найбільш захищене у світі місто. Туди стягнули найбільшу кількість засобів і там немає такої економії на ракетах, як в інших регіонах. Проте ми спостерігаємо, що через наші масовані атаки у противника вже виснажується запас ракет для ППО.

Загалом Москва для росіян має сакральне значення і це місто має бути захищене за будь-яку ціну, бо це столиця. І дійсно вони кидають неспівмірні ресурси на захист Москви, жертвуючи іншими регіонами.

Але ми обрали іншу тактику – зараз навколо Москви літає дуже багато дронів, які не мають на меті уражати якісь конкретні цілі, але через їхні польоти там закриваються всі аеропорти.

Звісно, ми можемо проривати ППО навколо Москви, але маємо собі поставити питання – чого ми цим досягнемо? Ну, вразимо пару обʼєктів і так, це буде класно. Але ми витратимо таку велику кількість засобів, яку можна було витрати на серію успішних атак в інших регіонах РФ. Це нафтоперекачувальні станції, об’єкти нафто-газової інфраструктури або ті, через які росіяни експортують енергоресурси і таким чином поповнюють свій бюджет. І коли Москві буде не вистачати грошей – настрої там і без наших ударів будуть вкрай депресивними. А економічна криза у них вже триває і їм дуже важко.

Росія починає відчувати втрати на війні

90% тих, хто сьогодні воює у російській армії – воюють там за гроші. Проте в останні 3 місяці у них почались проблеми з набором. Вони не критичні, але план не виконаний десь на мінус 2-3 тисячі.

Думаю, що рано чи пізно ворог стикнеться із дилемою – або оголошувати мобілізацію і наразити країну на серйозний відтік населення та спровокувати ще більші економічні труднощі. Тобто буде вибір поміж мобілізацію і заморозкою війни. У Путіна немає планів йти на заморозку війни цього року і так само низька ймовірність і щодо оголошення мобілізації.

Заморозки війни цього року не буде

Ворог не збирається зупинятися і цьогоріч заморозки війни не буде. Перемир’я теж. Ворог на це не піде, він не змінив свої політичні цілі у цій війні – а це знищення нашої держави або перетворення її на підконтрольній РФ території. Від цих цілей противник не відмовляється і готовий заради них на багато чого.

Інша справа, що у такому режимі РФ працювати вічно не зможе. Але це означає, що ми маємо перебудувати свою систему таким чином, аби вона стала більш ефективною. Маємо розвивали технології і використовували більше БПЛА та НРК для зменшення втрат на полі бою, працювати над фортифікаціями, застосувати тактику випаленої землі, щоби противник не міг використовувати зелені насадження та споруди для себе.

Тако обовʼязково маємо провести аудит втрат, щоби ми дуже добре розуміли це питання. Маємо все рахувати, аби вибудувати формулу, як цю війну виграти.

ППО краще збиватиме шахеди

Ефективність малої ППО значно зросла і це не лише завдяки дронам-перехоплювачам, а й вертолітній та легкомоторній авіації, зенітним розрахункам, мобільним вогневим групам.

Все це значно покращилось після кадрових змін у Повітряних Силах та із призначенням Павла Єлізарова (заступник командувача Повітряних сил. - ред.). 20-30% усіх шахедів збиваються дронами-перехоплювачами. У деяких регіонах цей показник доходить до 50%. Саме завдяки перехоплювачам, сукупно із іншими складовими малої ППО, ми будемо збивати шахеди більше і краще.

Але ключове – правильно вибудувати систему, розставити людей, налагодити поміж ними взаємодію і дати їм доступ до радарного поля, щоби вони відповідали кожен за свій сектор. І друге – технологічний розвиток, бо нам ще є куди розвивати дрони-перехоплювачі.

Проте жодна ППО у світі не відпрацьовує на сто відсотків, але я сподіваюсь, що фактор шахедів буде значно меншим, ніж у 2025-му. Проте противник теж не стоїть на місці – це одвічна боротьба щита та меча. Поки ми придумуємо щит, противник оновлює свій меч. Наприклад, поява перехоплювачів призвела до того, що противник почав думати, як їх обходити.