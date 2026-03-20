Заморозка войны и удары по Москве: лекция Стерненко на кураже

Сергей Стерненко, волонтер и советник министра обороны по вопросам повышения использования БпЛА на фронте

Заморозки войны не будет, однако Россия уже чувствует потери на войне против Украины — сказал Сергей Стерненко, волонтер, блогер и советник министра обороны по вопросам повышения использования БпЛА на фронте, прошедшей на благотворительной барахолке Кураж.

Новини.LIVE собрали основные тезисы публичного выступления

Какими украинские дроны будут через год

Украинские дроны-перехватчики станут более автономными и возможно, научатся сбивать шахеды по встречному курсу, то есть лоб в лоб.

Это сэкономит время, позволит оперативно реагировать и лучше защитить наш юг и все прибрежные территории. Там есть свои нюансы по работе ПВО. Однозначно будет больше автоматизированных систем, появятся FPV-дроны нового типа и вообще все будет двигаться в сторону автономии.

Украина имеет лазерное оружие

Лазер в Украине применяют, но это не то, чтобы новая технология. Лазеры есть во многих странах - Израиль, США, Турция. Украина тоже имеет свой лазер для защиты от воздушных угроз. Вопрос в том, как сделать его максимально автономным и энергоэффективным, чтобы не возить за собой маленькую АЭС. Потому что лазер потребляет много электроэнергии.

Россиянам будет сложнее реализовывать массированные шахедные атаки

Фактор шахедов в этом году будет значительно меньше, чем в прошлом году. Россиянам будет на много сложнее реализовывать массированные шахедные атаки. Да, из-за определенных трудностей, связанных с работой в прибрежных зонах, будет еще страдать юг. Там сложнее выстраивать рубежи, чтобы сбивать шахэды. Но эффект их сбивания на сегодня уже достаточно ощутим.

Украина нарастит атаки по территории РФ

Начиная с марта, интенсивность украинских атак по территории РФ возросла. Я могу сказать, что это только начало. Эти атаки будут становиться еще более интенсивными и разрушительными. Без внимания не останутся ключевые объекты для экспорта российских энергоносителей. Надо сделать так, чтобы россияне не могли ее продавать.

Об атаке на завод "Кремний Эл" в Брянске

Завод был атакован ракетами Storm Shadow, специально разработанными для уничтожения укреплений, бункеров и промышленных объектов. Первая ракета сначала пробила условную дыру для работы основной части, которая залетела за ней. Видео, которое все видели, эти огромные столбы дыма — это лишь 10% из того, что произошло внутри.

Специфика таких атак — это не просто прилетел, запустил ракету, она попала и все. Мы долгое время работали по ПВО Брянской области. Проведена большая комплексная работа по уничтожению радаров, ПВО, ЗРК и РЭБ противника на Брянщине. То есть сначала следовало прорубить коридор в системе ПВО противника, чтобы те семь ракет успешно залетели и их попадание в завод — это уже была кульминация операции.

После нескольких недель нашей интенсивной работы по ПВО противника — россияне просто забрали остатки своих ЗРК и оттащили их за Брянскую область. Оставили ее без прикрытия и дальше произошло то, что произошло.

Об атаках украинских дронов на Москву

Москва — наверное, на сегодня едва ли не самый защищенный в мире город. Туда стянули наибольшее количество средств и там нет такой экономии на ракетах, как в других регионах. Однако мы наблюдаем, что из-за наших массированных атак у противника уже истощается запас ракет для ПВО.

В целом Москва для россиян имеет сакральное значение и этот город должен быть защищен любой ценой, потому что это столица. И действительно они бросают несоизмеримые ресурсы на защиту Москвы, жертвуя другими регионами.

Но мы выбрали другую тактику — сейчас вокруг Москвы летает очень много дронов, которые не имеют целью поражать какие-то конкретные цели, но из-за их полетов там закрываются все аэропорты.

Конечно, мы можем прорывать ПВО вокруг Москвы, но должны себе задать вопрос — чего мы этим достигнем? Ну, поразим пару объектов и да, это будет классно. Но мы потратим такое большое количество средств, которое можно было потратить на серию успешных атак в других регионах РФ.

Это нефтеперекачивающие станции, объекты нефте-газовой инфраструктуры или те, через которые россияне экспортируют энергоресурсы и таким образом пополняют свой бюджет. И когда Москве будет не хватать денег — настроения там и без наших ударов будут крайне депрессивными. А экономический кризис у них уже продолжается и им очень тяжело.

Россия начинает ощущать потери на войне

90% тех, кто сегодня воюет в российской армии — воюют там за деньги. Однако в последние 3 месяца у них начались проблемы с набором. Они не критические, но план не выполнен где-то на минус 2-3 тысячи.

Думаю, что рано или поздно враг столкнется с дилеммой — или объявлять мобилизацию и подвергнуть страну серьезному оттоку населения и спровоцировать еще большие экономические трудности. То есть будет выбор между мобилизацией и заморозкой войны. У Путина нет планов идти на заморозку войны в этом году и так же низкая вероятность и по объявлению мобилизации.

Заморозки войны в этом году не будет

Враг не собирается останавливаться и в этом году заморозки войны не будет. Перемирия тоже. Враг на это не пойдет, он не изменил свои политические цели в этой войне. А это уничтожение нашего государства или превращение его на подконтрольную РФ территорию. От этих целей противник не отказывается и готов ради них на многое.

Другое дело, что в таком режиме РФ работать вечно не сможет. Но это означает, что мы должны перестроить свою систему таким образом, чтобы она стала более эффективной. Должны развивать технологии и использовать больше БПЛА и НРК для уменьшения потерь на поле боя, работать над фортификациями, применить тактику выжженной земли, чтобы противник не мог использовать зеленые насаждения и сооружения для себя.

Также обязательно должны провести аудит потерь, чтобы мы очень хорошо понимали этот вопрос. Должны все считать, чтобы выстроить формулу, как эту войну выиграть.

ПВО будет лучше сбивать шахеды

Эффективность малой ПВО значительно возросла и это не только благодаря дронам-перехватчикам, но и вертолетной и легкомоторной авиации, зенитным расчетам, мобильным огневым группам.

Все это значительно улучшилось после кадровых изменений в Воздушных Силах и с назначением Павла Елизарова (заместитель командующего Воздушных сил. - ред.). 20-30% всех шахедов сбиваются дронами-перехватчиками. В некоторых регионах этот показатель доходит до 50%. Именно благодаря перехватчикам, совокупно с другими составляющими малой ПВО, мы будем сбивать шахедов больше и лучше.

Но ключевое — правильно выстроить систему, расставить людей, наладить между ними взаимодействие и дать им доступ к радарному полю, чтобы они отвечали каждый за свой сектор. И второе — технологическое развитие, потому что нам еще есть куда развивать дроны-перехватчики.

Однако ни одна ПВО в мире не отрабатывает на сто процентов, но я надеюсь, что фактор шахедов будет значительно меньше, чем в 2025-м.

Противник тоже не стоит на месте — это извечная борьба щита и меча. Пока мы придумываем щит, противник обновляет свой меч. Например, появление перехватчиков привело к тому, что противник начал думать, как их обходить.