Вкрав прилади нічного бачення — ДБР затримало замкомандира

Правоохоронці повідомляють про підозру заступнику командира. Фото: ДБР

Працівники ДБР затримали на Дніпропетровщині заступника командира однієї з військових частин. Чоловік викрав прилади нічного бачення вартістю майже 4 млн гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань в понеділок, 27 січня.

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Наказав заховати прилади у смітті

Як зазначив в ДБР, заступник командира відповідав за логістику у військовій частині. Він вирішив привласнити коштовне обладнання.

"У підготовленій ним документації зазначалось, що 24 прилади нічного бачення втрачено в бойових умовах. Вартість обладнання сягає майже 4 млн гривень", — зазначають у повідомленні.

Прилад нічного бачення. Фото: ДБР

Насправді ж заступник командира наказав своїм підлеглим сховати прилади нічного бачення у купі сміття на одному зі складів. Правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності під час обшуків.

Військовому повідомили про підозру. Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Заставу визначили в розмірі 7,7 млн гривень. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці проводять обшуки. Фото: ДБР

Зараз розслідують причетність до злочину інших військових, у тому числі командування частини. Крім того, розпочали службове розслідування та інвентаризацію військового майна в частині.

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