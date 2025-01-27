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Замкомандира вкрав військове обладнання на майже 4 млн — деталі

27 січня 2025 15:21
Ольга Антоновська - редактор
Вкрав прилади нічного бачення — ДБР затримало замкомандира
Правоохоронці повідомляють про підозру заступнику командира. Фото: ДБР
Ольга Антоновська - редактор

Працівники ДБР затримали на Дніпропетровщині заступника командира однієї з військових частин. Чоловік викрав прилади нічного бачення вартістю майже 4 млн гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань в понеділок, 27 січня.

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Як зазначив в ДБР, заступник командира відповідав за логістику у військовій частині. Він вирішив привласнити коштовне обладнання.

"У підготовленій ним документації зазначалось, що 24 прилади нічного бачення втрачено в бойових умовах. Вартість обладнання сягає майже 4 млн гривень", — зазначають у повідомленні.

Замкомандира викрав прилади нічного бачення
Прилад нічного бачення. Фото: ДБР

Насправді ж заступник командира наказав своїм підлеглим сховати прилади нічного бачення у купі сміття на одному зі складів. Правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності під час обшуків.

Військовому повідомили про підозру. Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Заставу визначили в розмірі 7,7 млн гривень. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Замкомандира викрав прилади нічного бачення
Правоохоронці проводять обшуки. Фото: ДБР

Зараз розслідують причетність до злочину інших військових, у тому числі командування частини. Крім того, розпочали службове розслідування та інвентаризацію військового майна в частині.

Нагадаємо, військовослужбовець зберігав вдома зброю. В чоловіка вилучили пістолет, порох та патрони та відправили на лаву підсудних.

У Києві затримали шахраїв, які вкрали 2,5 мільйони гривень донатів. Фігуранти видавали себе за військових та нібито збирали на потреби ЗСУ.

ДБР крадіжка Дніпропетровська область війна військовослужбовці прилади

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