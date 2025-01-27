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Замкомандира украл военное оборудование на почти 4 млн — детали

27 января 2025 15:21
Ольга Антоновская - редактор
Украл приборы ночного видения — ГБР задержало замкомандира
Правоохранители сообщают о подозрении заместителю командира. Фото: ГБР
Ольга Антоновская - редактор

Сотрудники ГБР задержали на Днепропетровщине заместителя командира одной из воинских частей. Мужчина похитил приборы ночного видения стоимостью почти 4 млн гривен.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в понедельник, 27 января.

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Как отметили в ГБР, заместитель командира отвечал за логистику в воинской части. Он решил присвоить ценное оборудование.

"В подготовленной им документации отмечалось, что 24 прибора ночного видения потеряно в боевых условиях. Стоимость оборудования достигает почти 4 млн гривен", — отмечают в сообщении.

Замкомандира похитил приборы ночного видения
Прибор ночного видения. Фото: ГБР

На самом же деле заместитель командира приказал своим подчиненным спрятать приборы ночного видения в куче мусора на одном из складов. Правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности во время обысков.

Военному сообщили о подозрении. Фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Залог определили в размере 7,7 млн гривен. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Замкомандира похитил приборы ночного видения
Правоохранители проводят обыски. Фото: ГБР

Сейчас расследуют причастность к преступлению других военных, в том числе командования части. Кроме того, начали служебное расследование и инвентаризацию военного имущества в части.

Напомним, военнослужащий хранил дома оружие. У мужчины изъяли пистолет, порох и патроны и отправили на скамью подсудимых.

В Киеве задержали мошенников, которые украли 2,5 миллиона гривен донатов. Фигуранты выдавали себя за военных и якобы собирали на нужды ВСУ.

ГБР кража Днепропетровская область війна военнослужащие приборы

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