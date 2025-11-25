У Києві підприємці привласнили 28 млн гривень, виділені на дрони

Замість купівлі дронів — підприємці вивели 28 млн грн за кордон
На Київщині викрили схему привласнення 28 млн грн, виділених на закупівлю дронів для держзамовлення. Директор приватної компанії та його батько, які переховуються за кордоном, заочно отримали підозри та оголошені в міжнародний розшук.
Про це повідомили в Офісі генеарльного прокурора у вівторок, 25 листопада.
Київські бізнесмени привласнили гроші на дронах
За даними Подільської окружної прокуратури Києва, директор приватного товариства та його батько-бенефіціар заочно отримали підозру у справі про привласнення коштів, виділених на закупівлю безпілотників для української компанії за державним замовленням.
Слідство встановило, що в 2024 році директор пообіцяв організувати закупівлю дронів за кордоном. Компанія-замовник, сподіваючись на швидку поставку, перерахувала на рахунок підприємства 28 млн гривень.
Однак, як повідомляє прокуратура, замість виконання контракту підозрюваний перевів кошти у долари і через фіктивні структури переказав на рахунок юридичної особи у Словаччині.
До схеми, за даними слідства, був залучений також його батько — бенефіціар компанії. Він контактував із замовниками, представлявся успішним бізнесменом та створював ілюзію легальної діяльності, що полегшило незаконне заволодіння коштами.
Обох чоловіків оголошено в міжнародний розшук, оскільки вони переховуються за межами України. Правоохоронці продовжують встановлювати інших можливих учасників схеми.
