У Києві підприємці привласнили 28 млн гривень, виділені на дрони

Дрон. Ілюстративне фото: ПС ЗСУ

На Київщині викрили схему привласнення 28 млн грн, виділених на закупівлю дронів для держзамовлення. Директор приватної компанії та його батько, які переховуються за кордоном, заочно отримали підозри та оголошені в міжнародний розшук.

Про це повідомили в Офісі генеарльного прокурора у вівторок, 25 листопада.

Київські бізнесмени привласнили гроші на дронах

За даними Подільської окружної прокуратури Києва, директор приватного товариства та його батько-бенефіціар заочно отримали підозру у справі про привласнення коштів, виділених на закупівлю безпілотників для української компанії за державним замовленням.

Слідство встановило, що в 2024 році директор пообіцяв організувати закупівлю дронів за кордоном. Компанія-замовник, сподіваючись на швидку поставку, перерахувала на рахунок підприємства 28 млн гривень.

Однак, як повідомляє прокуратура, замість виконання контракту підозрюваний перевів кошти у долари і через фіктивні структури переказав на рахунок юридичної особи у Словаччині.

До схеми, за даними слідства, був залучений також його батько — бенефіціар компанії. Він контактував із замовниками, представлявся успішним бізнесменом та створював ілюзію легальної діяльності, що полегшило незаконне заволодіння коштами.

Обох чоловіків оголошено в міжнародний розшук, оскільки вони переховуються за межами України. Правоохоронці продовжують встановлювати інших можливих учасників схеми.

