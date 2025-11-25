В Киеве предприниматели присвоили 28 млн гривен, выделенные на дроны

Вместо покупки дронов — бизнесмены вывели 28 млн грн за границу
В Киевской области разоблачили схему присвоения 28 млн грн, выделенных на закупку дронов для госзаказа. Директор частной компании и его отец, которые скрываются за границей, заочно получили подозрения и объявлены в международный розыск.
Об этом сообщили в Офисе генеарльного прокурора во вторник, 25 ноября.
Киевские бизнесмены присвоили деньги на дронах
По данным Подольской окружной прокуратуры Киева, директор частного общества и его отец-бенефициар заочно получили подозрение по делу о присвоении средств, выделенных на закупку беспилотников для украинской компании по государственному заказу.
Следствие установило, что в 2024 году директор пообещал организовать закупку дронов за рубежом. Компания-заказчик, надеясь на быструю поставку, перечислила на счет предприятия 28 млн гривен.
Однако, как сообщает прокуратура, вместо выполнения контракта подозреваемый перевел средства в доллары и через фиктивные структуры перевел на счет юридического лица в Словакии.
К схеме, по данным следствия, был привлечен также его отец - бенефициар компании. Он контактировал с заказчиками, представлялся успешным бизнесменом и создавал иллюзию легальной деятельности, что облегчило незаконное завладение средствами.
Оба мужчины объявлены в международный розыск, поскольку они скрываются за пределами Украины. Правоохранители продолжают устанавливать других возможных участников схемы.
