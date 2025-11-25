В Киеве предприниматели присвоили 28 млн гривен, выделенные на дроны

Дрон. Иллюстративное фото: ПС ВСУ

В Киевской области разоблачили схему присвоения 28 млн грн, выделенных на закупку дронов для госзаказа. Директор частной компании и его отец, которые скрываются за границей, заочно получили подозрения и объявлены в международный розыск.

Об этом сообщили в Офисе генеарльного прокурора во вторник, 25 ноября.

Реклама

Читайте также:

Киевские бизнесмены присвоили деньги на дронах

По данным Подольской окружной прокуратуры Киева, директор частного общества и его отец-бенефициар заочно получили подозрение по делу о присвоении средств, выделенных на закупку беспилотников для украинской компании по государственному заказу.

Следствие установило, что в 2024 году директор пообещал организовать закупку дронов за рубежом. Компания-заказчик, надеясь на быструю поставку, перечислила на счет предприятия 28 млн гривен.

Однако, как сообщает прокуратура, вместо выполнения контракта подозреваемый перевел средства в доллары и через фиктивные структуры перевел на счет юридического лица в Словакии.

К схеме, по данным следствия, был привлечен также его отец - бенефициар компании. Он контактировал с заказчиками, представлялся успешным бизнесменом и создавал иллюзию легальной деятельности, что облегчило незаконное завладение средствами.

Оба мужчины объявлены в международный розыск, поскольку они скрываются за пределами Украины. Правоохранители продолжают устанавливать других возможных участников схемы.

Напомним, в Киеве экс-депутата уличили в уклонении от налогов на 12 млн гривен.

А также в киевская чиновница переплатила 330 тыс. гривен за щебень.