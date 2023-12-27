Залишив кривавий слід на стіні — робот Tesla напав на інженера заводу
Інженер Tesla став жертвою механічного робота. Він притиснув людину, яка у той момент програмувала програмне забезпечення для двох відключених роботів поблизу. Після чого машина встромила свої металеві пазурі в спину і руку робітника, залишивши "кривавий слід" на поверхні заводу.
Про це пише Daily Mail.
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Як передає британське видання, випадок трапився на заводі компанії Giga Texas недалеко від Остіна.
"Два свідки з жахом спостерігали, як на їхнього колегу напала машина, призначена для захоплення та переміщення щойно відлитих алюмінієвих деталей автомобіля", — вказано у повідомленні.
Зазначається, що випадок трапився щк 2021 року. Про це йдеться в звіті, який було розглянуто DailyMail.com .
"Хоча ні в 2021, ні в 2022 році компанія Tesla на заводі в Техасі не повідомила регулюючі органи про будь-які інші травми, пов'язані з роботами, цей інцидент стався на тлі багаторічного підвищеного занепокоєння з приводу", — вказано у повідомленні.
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