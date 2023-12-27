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Залишив кривавий слід на стіні — робот Tesla напав на інженера заводу

27 грудня 2023 05:58
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Залишив кривавий слід на стіні — робот Tesla напав на інженера заводу
Робот Tesla на заводі. Фото: Facebook Ilon Mask.
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Інженер Tesla став жертвою механічного робота. Він притиснув людину, яка у той момент програмувала програмне забезпечення для двох відключених роботів поблизу. Після чого машина встромила свої металеві пазурі в спину і руку робітника, залишивши "кривавий слід" на поверхні заводу.

Про це пише Daily Mail.

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Як передає британське видання, випадок трапився на заводі компанії Giga Texas недалеко від Остіна. 

 

"Два свідки з жахом спостерігали, як на їхнього колегу напала машина, призначена для захоплення та переміщення щойно відлитих алюмінієвих деталей автомобіля", — вказано у повідомленні.

Зазначається, що випадок трапився щк 2021 року. Про це йдеться в звіті, який було розглянуто DailyMail.com .

"Хоча ні в 2021, ні в 2022 році компанія Tesla на заводі в Техасі не повідомила регулюючі органи про будь-які інші травми, пов'язані з роботами, цей інцидент стався на тлі багаторічного підвищеного занепокоєння з приводу", — вказано у повідомленні.

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