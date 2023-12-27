Оставил кровавый след на стене — робот Tesla напал на инженера завода

Робот Tesla на фабрике. Фото: Facebook Ilon Mask.

Инженер Tesla стал жертвой механического робота. Он прижал человека, который в тот момент программировал программное обеспечение для двух отключенных роботов поблизости. После чего машина воткнула свои металлические когти в спину и руку рабочего, оставив "кровавый след" на поверхности завода.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Инженер Tesla нанес ранения работнику

Как передает британское издание, случай произошел на заводе компании Giga Texas недалеко от Остина.

"Два свидетеля с ужасом наблюдали, как на их коллегу напала машина, предназначенная для захвата и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что случай произошел еще в 2021 году. Об этом говорится в отчете, рассмотренном DailyMail.com.

"Хотя ни в 2021, ни в 2022 году компания Tesla на заводе в Техасе не сообщила регулирующим органам о каких-либо других травмах, связанных с работами, этот инцидент произошел на фоне многолетнего повышенного беспокойства по поводу", — указано в сообщении.

Раньше мы писали, что особый стиль поведения на дороге и манера езды присущи владельцам определенных марок авто. Анализ статистики в США показал, водители каких машин наиболее ответственны за аварии, езду в нетрезвом состоянии и другие инциденты.