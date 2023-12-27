Оставил кровавый след на стене — робот Tesla напал на инженера завода
Инженер Tesla стал жертвой механического робота. Он прижал человека, который в тот момент программировал программное обеспечение для двух отключенных роботов поблизости. После чего машина воткнула свои металлические когти в спину и руку рабочего, оставив "кровавый след" на поверхности завода.
Об этом пишет Daily Mail.
Инженер Tesla нанес ранения работнику
Как передает британское издание, случай произошел на заводе компании Giga Texas недалеко от Остина.
"Два свидетеля с ужасом наблюдали, как на их коллегу напала машина, предназначенная для захвата и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля", — говорится в сообщении.
Отмечается, что случай произошел еще в 2021 году. Об этом говорится в отчете, рассмотренном DailyMail.com.
"Хотя ни в 2021, ни в 2022 году компания Tesla на заводе в Техасе не сообщила регулирующим органам о каких-либо других травмах, связанных с работами, этот инцидент произошел на фоне многолетнего повышенного беспокойства по поводу", — указано в сообщении.
Раньше мы писали, что особый стиль поведения на дороге и манера езды присущи владельцам определенных марок авто. Анализ статистики в США показал, водители каких машин наиболее ответственны за аварии, езду в нетрезвом состоянии и другие инциденты.
Читайте Новини.LIVE!