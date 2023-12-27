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Законопроєкт про мобілізацію та заяви Тимошенко — ефір Новини.LIVE

27 грудня 2023 19:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Законопроєкт про мобілізацію та заяви Тимошенко — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народний депутат України Євгеній Шевченко став гостем студії Вечір.LIVE. Він прокоментує скандальний законопроєкт про мобілізацію.

Подивитися ефір, який розпочнеться о 19:45, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Шевченко разом з ведучою Діною Бернацькою поговорять також про брифінг Залужного, політичну кар'єру Умєрова, перспективу вступу України в НАТО, а також останні заяви Юлії Тимошенко. 

Нагадаємо, уряд пропонує удосконалити підхід до мобілізації в Україні. Голосування за новий законопроєкт щодо цього питання відбудеться у січні.

Також ми писали, що в Україні почав працювати електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Користуватися ним можуть: Міноборони, Генштаб, ТЦК та інші структури. Військовозобов'язаним можна лише перевірити свої дані.

Додамо, народна депутатка Юлія Тимошенко розкритикувала новий законопроєкт про мобілізацію. Вона наголосила, що зараз в Україні потрібно зосередитися над створенням власного військово-промислового комплексу. Депутатка назвала, яким коштом його можна створити.

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