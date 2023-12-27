Законопроект о мобилизации и заявления Тимошенко — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Народный депутат Украины Евгений Шевченко стал гостем студии Вечір.LIVE. Он прокомментирует скандальный законопроект о мобилизации.

Посмотреть эфир, который начнется в 19:45, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Шевченко вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят также о брифинге Залужного, политической карьере Умерова, перспективе вступления Украины в НАТО, а также последних заявлениях Юлии Тимошенко.

Напомним, правительство предлагает усовершенствовать подход к мобилизации в Украине. Голосование за новый законопроект по этому вопросу состоится в январе.

Также мы писали, что в Украине начал работать электронный реестр военнообязанных "Оберег". Пользоваться им могут Минобороны, Генштаб, ТЦК и другие структуры. Военнообязанным можно только проверить свои данные.

Добавим, народный депутат Юлия Тимошенко раскритиковала новый законопроект о мобилизации. Она подчеркнула, что сейчас в Украине следует сосредоточиться над созданием собственного военно-промышленного комплекса. Депутат назвала, за какие средства его можно создать.