Оподаткування міжнародних посилок: Олег Дунда розкритикував закон

Народний депутат Олег Дунда. Фото: УНІАН

Виконання умов МВФ для розблокування допомоги не має відбуватися через прийняття неефективних законів. Нардеп Олег Дунда попередив, що податок на посилки знищить офіційний ринок. Так чи інакше українці перейдуть на передачі автобусами, а держава в результаті нічого не заробить.

Про це Олег Дунда розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Нардеп вважає законопроєкт про оподаткування посилок неефективним

Заради розблокування мільярдної макрофінансової допомоги від західних партнерів Україна не повинна ухвалювати економічно безглузді закони. Таку думку в розмові з журналісткою Галиною Остаповець висловив народний депутат Олег Дунда, коментуючи недавню заяву президента на саміті в Буковелі про недостатню кількість проголосованих ініціатив для МВФ.

За словами парламентаря, депутати не можуть сліпо тиснути на кнопки лише через потребу у зовнішньому фінансуванні, вони ретельно аналізують документи та бачать їхні недоліки.

Однією з таких сумнівних норм політик називає ідею оподаткування міжнародних посилок. Він переконаний, що ця ініціатива жодним чином не врятує державний бюджет, а її реальний вплив на економіку виявиться мінімальним.

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Процедура адміністрування таких зборів буде занадто складною, що невідворотно призведе до тінізації цілої галузі. Замість офіційних інтернет-доставок українці масово повернуться до сірих схем.

"Скоріше за все, коли після того, як ми імплементуємо цей закон, взагалі цей сектор економіки, як посилки інтернет, взагалі зникне. Бо адмініструвати її буде складно, люди не захочуть цим займатися. Вони знайдуть інший варіант, яким чином пересилати посилки, наприклад, через автобуси, наприклад, через знайомих і так далі", — наголосив парламентар, додавши, що закон залишиться ухваленим виключно "для галочки".

Олег Дунда також зауважив, що частина депутатів відверто не розуміє сенсу голосування за норми, які не дають жодного ефекту. Головну відповідальність за цю ситуацію він покладає на Кабінет міністрів.

Нардеп обурений тим, що саме уряд вирішив узгодити з Міжнародним валютним фондом такі недієві законопроєкти і визначив їх як обов'язковий крок для отримання допомоги. Він підкреслив, що до роботи нинішнього Кабміну загалом накопичилося дуже багато запитань.

Новини.LIVE інформували, що у вересні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про оподаткування закордонних онлайн-покупок. Документ скасовує чинну пільгу та запроваджує спеціальний механізм сплати ПДВ на дистанційні замовлення з іноземних маркетплейсів вартістю до 150 євро, тоді як некомерційні приватні посилки вартістю до 45 євро від оподаткування планують звільнити.

Паралельно з 1 січня 2027 року в Україні очікується перегляд мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Таке зростання безпосередньо вплине на розмір обов'язкових податків і зборів для бізнесу, змінить суми регулярних платежів для фізичних осіб-підприємців, а також автоматично підніме граничну вартість неоподатковуваних подарунків, штрафи та соціальні виплати.