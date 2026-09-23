Налогообложение международных посылок: Олег Дунда раскритиковал закон

Народный депутат Олег Дунда. Фото: УНИАН

Выполнение условий МВФ для разблокирования помощи не должно происходить за счет принятия неэффективных законов. Депутат Олег Дунда предупредил, что налог на посылки уничтожит официальный рынок. Так или иначе украинцы перейдут на отправку посылок автобусами, а государство в результате ничего не заработает.

Об этом Олег Дунда рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Депутат считает законопроект о налогообложении посылок неэффективным

Ради разблокирования миллиардной макрофинансовой помощи от западных партнеров Украина не должна принимать экономически бессмысленные законы. Такое мнение в беседе с журналисткой Галиной Остаповец высказал народный депутат Олег Дунда, комментируя недавнее заявление президента на саммите в Буковеле о недостаточном количестве проголосованных инициатив для МВФ.

По словам парламентария, депутаты не могут слепо нажимать на кнопки только из-за необходимости внешнего финансирования, они тщательно анализируют документы и видят их недостатки.

Одной из таких сомнительных норм политик называет идею налогообложения международных посылок. Он убежден, что эта инициатива никоим образом не спасет государственный бюджет, а ее реальное влияние на экономику окажется минимальным.

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Процедура администрирования таких сборов будет слишком сложной, что неизбежно приведет к тенизации целой отрасли. Вместо официальных интернет-доставок украинцы массово вернутся к серым схемам.

"Скорее всего, после того как мы внедрим этот закон, весь этот сектор экономики — интернет-посылки — вообще исчезнет. Потому что администрировать его будет сложно, люди не захотят этим заниматься. Они найдут другой способ пересылки посылок, например, через автобусы, через знакомых и так далее", — подчеркнул парламентарий, добавив, что закон останется принятым исключительно "для галочки".

Олег Дунда также отметил, что часть депутатов откровенно не понимает смысла голосования за нормы, которые не дают никакого эффекта. Главную ответственность за эту ситуацию он возлагает на Кабинет министров.

Нардеп возмущен тем, что именно правительство решило согласовать с Международным валютным фондом такие неэффективные законопроекты и определило их как обязательный шаг для получения помощи. Он подчеркнул, что к работе нынешнего Кабмина в целом накопилось очень много вопросов.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о налогообложении зарубежных онлайн-покупок. Документ отменяет действующую льготу и вводит специальный механизм уплаты НДС на дистанционные заказы с иностранных маркетплейсов стоимостью до 150 евро, тогда как некоммерческие частные посылки стоимостью до 45 евро планируется освободить от налогообложения.

Параллельно с 1 января 2027 года в Украине ожидается пересмотр минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Такой рост напрямую повлияет на размер обязательных налогов и сборов для бизнеса, изменит суммы регулярных платежей для физических лиц-предпринимателей, а также автоматически повысит предельную стоимость необлагаемых налогом подарков, штрафы и социальные выплаты.