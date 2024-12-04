У Ковелі під час мітингу жінка закликала підпалити будівлю ТЦК — що вирішив суд

Мітинг біля будівлі ТЦК у Ковелі 3 серпня 2024 року. Фото: Ковель.media

У Ковелі місцева мешканка приєдналася до мітингу біля будівлі територіального центру комплектування та агітувала за її підпал. Суд визнав жінку винною та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області зазначається, що ввечері 3 серпня 2024 року уродженка міста Ковель разом із близько сотнею осіб брала участь у мітингу біля будівлі ТЦК.

Як заявили правоохоронці, жінка нецензурно висловлювалася щодо працівників ТЦК та поліції. Разом з іншими вона намагалася підняти металевий шлагбаум, який стримував учасників мітингу у Ковелі.

Відомо, що мешканка Ковеля закликала до погрому та підпалу адміністративної будівлі ТЦК.

"Ті, хто має можливість, стягуйте шини та "коктейлі Молотова"! Ковельчани, в кого є машини, їдьте по шини і по "коктейлі Молотова"! Звозьте шини! Звозьте шини, Ковель! Покажемо, що держава — ми!" — висловлювання обвинуваченої, які зазначені у вироку суду.

У суді жінка визнала свою провину та розповіла, що у соцмережах побачила заклик прийти під будівлю ТЦК, щоб відстояти хлопців, яких хочуть мобілізувати. Внаслідок цього брала активну участь у мітингу.

Рішення суду

Детально вивчивши матеріали справи, суд визнав жінку винною та призначив їй 51 тисячу гривень штрафу. На вирок ще можна подати апеляцію.

Нагадаємо, причиною мітингу місцевих жителів у Ковелі 3 серпня стало те, що військкоми на Шацькому блокпості затримали двох хлопців та доправили їх до ТЦК.

Під час мітингу затриманих чоловіків все ж випустили із ТЦК.

Ми також писали, що у Волинському обласному ТЦК та СП відреагували на мітинг та заявили, що протест організували російські спецслужби за допомогою соціальних мереж та пропагандистських каналів для маніпуляції ситуацією.