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Закликала підпалити будівлю ТЦК під час мітингу — що вирішив суд

4 грудня 2024 08:02
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
У Ковелі під час мітингу жінка закликала підпалити будівлю ТЦК — що вирішив суд
Мітинг біля будівлі ТЦК у Ковелі 3 серпня 2024 року. Фото: Ковель.media
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Ковелі місцева мешканка приєдналася до мітингу біля будівлі територіального центру комплектування та агітувала за її підпал. Суд визнав жінку винною та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області зазначається, що ввечері 3 серпня 2024 року уродженка міста Ковель разом із близько сотнею осіб брала участь у мітингу біля будівлі ТЦК.

Як заявили правоохоронці, жінка нецензурно висловлювалася щодо працівників ТЦК та поліції. Разом з іншими вона намагалася підняти металевий  шлагбаум, який стримував учасників мітингу у Ковелі.

Відомо, що мешканка Ковеля закликала до погрому та підпалу адміністративної будівлі ТЦК.

"Ті, хто має можливість, стягуйте шини та "коктейлі Молотова"! Ковельчани, в кого є машини, їдьте по шини і по "коктейлі Молотова"! Звозьте шини! Звозьте шини, Ковель! Покажемо, що держава — ми!" — висловлювання обвинуваченої, які зазначені у вироку суду.

У суді жінка визнала свою провину та розповіла, що у соцмережах побачила заклик прийти під будівлю ТЦК, щоб відстояти хлопців, яких хочуть мобілізувати. Внаслідок цього брала активну участь у мітингу.

Рішення суду

Детально вивчивши матеріали справи, суд визнав жінку винною та призначив їй 51 тисячу гривень штрафу. На вирок ще можна подати апеляцію.

Нагадаємо, причиною мітингу місцевих жителів у Ковелі 3 серпня стало те, що військкоми на Шацькому блокпості затримали двох хлопців та доправили їх до ТЦК.

Під час мітингу затриманих чоловіків все ж випустили із ТЦК.

Ми також писали, що у Волинському обласному ТЦК та СП відреагували на мітинг та заявили, що протест організували російські спецслужби за допомогою соціальних мереж та пропагандистських каналів для маніпуляції ситуацією.

мітинг протести Волинська область арешт ТЦК та СП судові рішення

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