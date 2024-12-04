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Призывала поджечь здание ТЦК во время митинга — что решил суд

4 декабря 2024 08:02
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
В Ковеле во время митинга женщина призвала поджечь здание ТЦК — что решил суд
Митинг у здания ТЦК в Ковеле 3 августа 2024 года. Фото: Ковель.media
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Ковеле местная жительница присоединилась к митингу возле здания территориального центра комплектования и агитировала за его поджог. Суд признал женщину виновной и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре Ковельского горрайонного суда Волынской области отмечается, что вечером 3 августа 2024 года уроженка города Ковель вместе с около сотней человек участвовала в митинге у здания ТЦК.

Как заявили правоохранители, женщина нецензурно выражалась относительно работников ТЦК и полиции. Вместе с другими она пыталась поднять металлический шлагбаум, который сдерживал участников митинга в Ковеле.

Известно, что жительница Ковеля призвала к погрому и поджогу административного здания ТЦК.

"Те, кто имеет возможность, стягивайте шины и "коктейли Молотова"! Ковельчане, у кого есть машины, езжайте за шинами и за "коктейлями Молотова"! Свозите шины! Свозите шины, Ковель! Покажем, что государство — мы!" — высказывания обвиняемой, которые указаны в приговоре суда.

В суде женщина признала свою вину и рассказала, что в соцсетях увидела призыв прийти под здание ТЦК, чтобы отстоять ребят, которых хотят мобилизовать. В связи с этим принимала активное участие в митинге.

Решение суда

Подробно изучив материалы дела, суд признал женщину виновной и назначил ей 51 тысячу гривен штрафа. На приговор еще можно подать апелляцию.

Напомним, причиной митинга местных жителей в Ковеле 3 августа стало то, что военнослужащие на Шацком блокпосте задержали двух парней и доставили их в ТЦК.

Во время митинга задержанных мужчин все же выпустили из ТЦК.

Мы также писали, что в Волынском областном ТЦК и СП отреагировали на митинг и заявили, что протест организовали российские спецслужбы с помощью социальных сетей и пропагандистских каналов для манипуляции ситуацией.

митинг протесты Волынская область арест ТЦК и СП судебные решения

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