У Парижі захопили заручників — злочинця затримано

Поліція на місці події. Фото: BFMTV

У Парижі чоловік, який взяв заручників у ресторані в передмісті французької столиці, хотів скоїти самогубство. Наразі він затриманий, усі чотири заручники вільні.

Проце повідомило видання BFMTV у суботу, 16 листопада.

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Заручники у ресторані Парижа

Поліція затримала чоловіка, який зайшов до ресторану та утримував в заручниках чотирьох осіб. Заручники не постраждали, проте інших подробиць поки що не повідомляють.

На місці події працювали правоохоронці, район було перекрито. Переговори із зловмисником тривали близько двох годин. Для його знешкодження зброя поліції не знадобилася.

Раніше повідомлялося, що у ресторані в передмісті Парижа невідомі захопили заручників, проте згодом стало відомо, що зловмисник лише один і це син власника закладу. Захопивши заручників, чоловік погрожував скоїти самогубство.

Поліція проводить оперативні дії. Фото: BFMTV

Вулиця, де сталася ситуація з захопленням заручників. Фото: BFMTV

Правоохоронець біля автомобіля. Фото: BFMTV

Раніше ми писали, що у нідерландському місті Еде невідомий чоловік в масці взяв заручників у кафе. Трьох із п'яти людей поліції вдалося звільнити.

Нагадуємо, що ізраїльські військові показали фото, на яких можна побачити внутрішню частину тунелю в Хан-Юнісі на півдні Гази, де бойовики ХАМАС тримали полонених.