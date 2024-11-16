Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Захоплення заручників у Парижі — поліція затримала зловмисника arrow

Захоплення заручників у Парижі — поліція затримала зловмисника

16 листопада 2024 18:27
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Парижі захопили заручників — злочинця затримано
Поліція на місці події. Фото: BFMTV
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Парижі чоловік, який взяв заручників у ресторані в передмісті французької столиці, хотів скоїти самогубство. Наразі він затриманий, усі чотири заручники вільні.

Проце повідомило видання BFMTV у суботу, 16 листопада.

Читайте також:

Заручники у ресторані Парижа

Поліція затримала чоловіка, який зайшов до ресторану та утримував в заручниках чотирьох осіб. Заручники не постраждали, проте інших подробиць поки що не повідомляють.

На місці події працювали правоохоронці, район було перекрито. Переговори із зловмисником тривали близько двох годин. Для його знешкодження зброя поліції не знадобилася.

Раніше повідомлялося, що у ресторані в передмісті Парижа невідомі захопили заручників, проте згодом стало відомо, що зловмисник лише один і це син власника закладу. Захопивши заручників, чоловік погрожував скоїти самогубство.

поліція
Поліція проводить оперативні дії. Фото: BFMTV
затримання заручників
Вулиця, де сталася ситуація з захопленням заручників. Фото: BFMTV
заручники
Правоохоронець біля автомобіля. Фото: BFMTV

Раніше ми писали, що у нідерландському місті Еде невідомий чоловік в масці взяв заручників у кафе. Трьох із п'яти людей поліції вдалося звільнити.

Нагадуємо, що ізраїльські військові показали фото, на яких можна побачити внутрішню частину тунелю в Хан-Юнісі на півдні Гази, де бойовики ХАМАС тримали полонених.

Франція заручники поліція Париж ресторани

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:04 Ситуація загострюється — що відомо про протести в Грузії

20:00 Звільнення з військової служби після полону — який порядок дій

19:59 Погода підготувала киянам сюрприз у вихідний — прогноз на завтра

19:56 На Херсонщині росіяни атакували дронами автобус з пасажирами

19:28 У Миколаєві пролунали звуки вибухів

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

19:27 Британія відкриє завод гаубиць для збільшення допомоги Україні

19:00 Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії — про що говорили

18:57 Погода на Львівщині — синоптики попередили про небезпечні явища

18:51 Коваль заявив, що кількість ВРХ досягла історичного мінімуму

18:30 Грузія — Україна — чи здивував Ребров складом на матч Ліги Націй

20:04 Ситуація загострюється — що відомо про протести в Грузії

20:00 Звільнення з військової служби після полону — який порядок дій

19:59 Погода підготувала киянам сюрприз у вихідний — прогноз на завтра

19:56 На Херсонщині росіяни атакували дронами автобус з пасажирами

19:28 У Миколаєві пролунали звуки вибухів

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

19:27 Британія відкриє завод гаубиць для збільшення допомоги Україні

19:00 Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії — про що говорили

18:57 Погода на Львівщині — синоптики попередили про небезпечні явища

18:51 Коваль заявив, що кількість ВРХ досягла історичного мінімуму

18:30 Грузія — Україна — чи здивував Ребров складом на матч Ліги Націй

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку