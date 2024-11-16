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Захват заложников в Париже — полиция задержала злоумышленника

16 ноября 2024 18:27
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Париже захватили заложников — преступник задержан
Полиция на месте происшествия. Фото: BFMTV
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Париже мужчина, взявший заложников в ресторане в пригороде французской столицы, хотел совершить самоубийство. Пока он задержан, все четыре заложника свободны.

Об этом сообщило издание BFMTV в субботу, 16 ноября.

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Заложники в ресторане Парижа

Полиция задержала мужчину, который вошел в ресторан и удерживал в заложниках четырех человек. Заложники не пострадали, однако другие подробности пока не сообщаются.

На месте происшествия работали правоохранители, район был перекрыт. Переговоры со злоумышленником продолжались около двух часов. Для его обезвреживания оружие полиции не понадобилось.

Ранее сообщалось, что в ресторане в пригороде Парижа неизвестные захватили заложников, однако впоследствии стало известно, что злоумышленник только один и это сын владельца заведения. Захватив заложников, мужчина угрожал совершить самоубийство.

полиция
Полиция производит оперативные действия. Фото: BFMTV
задержание заложников
Улица, где произошла ситуация с захватом заложников. Фото: BFMTV
заложники
Правоохранитель возле автомобиля. Фото: BFMTV

Ранее мы писали, что в нидерландском городе Эде неизвестный мужчина в маске взял заложников в кафе. Трех из пяти человек полиции удалось уволить.

Напомним, что израильские военные показали фото, на которых можно увидеть внутреннюю часть тоннеля в Хан-Юнисе на юге Газы, где боевики ХАМАС держали пленных.

Франция заложники полиция Париж рестораны

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