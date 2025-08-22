Сьогодні Україна шанує і згадує всіх правоохоронців, які віддали життя за свободу України

Нацполіція України. Ілюстративне фото: МВС України

Сьогодні, 22 серпня, Україна відзначає День пам’яті правоохоронців, які загинули при виконанні службових обов'язків. Останні три роки ця дата особливо гіркий присмак через російську агресію.

Редакція Новини.LIVE нагадують про героїзм поліціянтів на фронті та в тилу.

Як поліція воює на фронті

Підрозділ "Лють", який складається з поліціянтів. Фото: Нацполіція

Повномасштабне вторгнення РФ назавжди змінило не лише країну, а й суть роботи української поліції, перетворивши багатьох її співробітників на справжніх воїнів, які пліч-о-пліч із ЗСУ захищають українців.

День пам'яті загиблих правоохоронців було започатковано у 1996 році, і щороку цього дня вшановували тих, хто віддав своє життя у боротьбі зі злочинністю.

Проте з 24 лютого 2022 року ворог став іншим — жорстоким, підступним та добре озброєним. І українські поліціянти з перших днів вторгнення без вагань стали на захист своєї землі.

Відтоді завдання правоохоронців значно розширилися. Окрім звичної роботи із підтримання громадського порядку, вони евакуюють мирне населення з-під обстрілів, виявляють диверсантів, розслідують воєнні злочини росіян та беруть безпосередню участь у бойових діях.

Створення штурмової бригади Національної поліції "Лють" стало яскравим свідченням того, як українські правоохоронці пересіли з патрульних машин в окопи, щоб дати відсіч окупантам.

Евакуація дітей з Херсонщини. Фото: Нацполіція

Скільки правоохоронців віддали життя за Україну на війні

Війна несе за собою страшні втрати. Хоча точні, остаточні цифри загиблих серед правоохоронців наразі назвати складно, відомо, що йдеться про сотні життів. Ще на початку повномасштабного вторгнення, лише за перші 13 днів, загинуло 22 поліціянти.

Станом на червень 2023 року було встановлено імена щонайменше 127 загиблих поліціянтів. А в травні 2025 року очільник Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що втрати сягають сотень загиблих та зниклих безвісти.

Кожна цифра у цій страшній статистиці — це обірване життя, зламана доля, горе для родини та друзів. Це історії справжніх героїв, які до останнього подиху залишалися вірними присязі українському народові.

Сьогодні поліціянти воюють у складі стрілецьких батальйонів та спецпідрозділу КОРД, служать у мобільних вогневих групах, чергують на блокпостах, розміновують звільнені території та допомагають цивільним у прифронтових зонах.

Сьогодні, схиляючи голови у хвилині мовчання, Україна згадує кожного поліціянта, чиє життя забрала війна. Їхня мужність, самопожертва та відданість назавжди залишаться у пам'яті народу. Вони довели, що "служити та захищати" — це не просто слова з девізу, а життєвий принцип, за який вони без вагань віддають найцінніше. Вічна пам'ять героям.

Нагадаємо, згідно із законом про соціальний захист представники правоохоронних органів можуть розраховувати на спеціальні умови служби. Крім того, їм забезпечені пільги, державні гарантії, додаткові фінансові виплати тощо.

А Нацбанк України випустив нову пам'ятну монету. Її присвятили працівникам Національної поліції, які стоять на сторожі закону всіх українців.