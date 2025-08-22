Сегодня Украина чтит и вспоминает всех правоохранителей, которые отдали жизнь за свободу Украины

Защищать и воевать — день памяти погибших правоохранителей
Сегодня, 22 августа, Украина отмечает День памяти правоохранителей, погибших при исполнении служебных обязанностей. Последние три года эта дата особенно горький привкус из-за российской агрессии.
Редакция Новини.LIVE напоминают о героизме полицейских на фронте и в тылу.
Как полиция воюет на фронте
Полномасштабное вторжение РФ навсегда изменило не только страну, но и суть работы украинской полиции, превратив многих ее сотрудников в настоящих воинов, которые бок о бок с ВСУ защищают украинцев.
День памяти погибших правоохранителей был основан в 1996 году, и ежегодно в этот день чествовали тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с преступностью.
Однако с 24 февраля 2022 года враг стал другим — жестоким, коварным и хорошо вооруженным. И украинские полицейские с первых дней вторжения без колебаний стали на защиту своей земли.
С тех пор задачи правоохранителей значительно расширились. Кроме привычной работы по поддержанию общественного порядка, они эвакуируют мирное население из-под обстрелов, выявляют диверсантов, расследуют военные преступления россиян и принимают непосредственное участие в боевых действиях.
Создание штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" стало ярким свидетельством того, как украинские правоохранители пересели из патрульных машин в окопы, чтобы дать отпор оккупантам.
Сколько правоохранителей отдали жизнь за Украину на войне
Война несет за собой страшные потери. Хотя точные, окончательные цифры погибших среди правоохранителей пока назвать сложно, известно, что речь идет о сотнях жизней. Еще в начале полномасштабного вторжения, только за первые 13 дней, погибло 22 полицейских.
По состоянию на июнь 2023 года были установлены имена по меньшей мере 127 погибших полицейских. А в мае 2025 года глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что потери достигают сотен погибших и пропавших без вести.
Каждая цифра в этой страшной статистике - это оборванная жизнь, сломанная судьба, горе для семьи и друзей. Это истории настоящих героев, которые до последнего вздоха оставались верными присяге украинскому народу.
Сегодня полицейские воюют в составе стрелковых батальонов и спецподразделения КОРД, служат в мобильных огневых группах, дежурят на блокпостах, разминируют освобожденные территории и помогают гражданским в прифронтовых зонах.
Сегодня, склоняя головы в минуту молчания, Украина вспоминает каждого полицейского, чью жизнь унесла война. Их мужество, самопожертвование и преданность навсегда останутся в памяти народа. Они доказали, что "служить и защищать" — это не просто слова из девиза, а жизненный принцип, за который они без колебаний отдают самое ценное. Вечная память героям.
Напомним, согласно закону о социальной защите представители правоохранительных органов могут рассчитывать на специальные условия службы. Кроме того, им обеспечены льготы, государственные гарантии, дополнительные финансовые выплаты и т.д.
А Нацбанк Украины выпустил новую памятную монету. Ее посвятили работникам Национальной полиции, которые стоят на страже закона всех украинцев.
