Главная Новости дня Защищать и воевать — день памяти погибших правоохранителей

Защищать и воевать — день памяти погибших правоохранителей

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 07:52
Сегодня Украина чтит и вспоминает всех правоохранителей, которые отдали жизнь за свободу Украины
Нацполиция Украины. Иллюстративное фото: МВД Украины

Сегодня, 22 августа, Украина отмечает День памяти правоохранителей, погибших при исполнении служебных обязанностей. Последние три года эта дата особенно горький привкус из-за российской агрессии.

Редакция Новини.LIVE напоминают о героизме полицейских на фронте и в тылу.

Читайте также:

Как полиция воюет на фронте

Защищать и воевать — день памяти погибших правоохранителей - фото 1
Подразделение "Ярость", которое состоит из полицейских. Фото: Нацполиция

Полномасштабное вторжение РФ навсегда изменило не только страну, но и суть работы украинской полиции, превратив многих ее сотрудников в настоящих воинов, которые бок о бок с ВСУ защищают украинцев.

День памяти погибших правоохранителей был основан в 1996 году, и ежегодно в этот день чествовали тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с преступностью.

Однако с 24 февраля 2022 года враг стал другим — жестоким, коварным и хорошо вооруженным. И украинские полицейские с первых дней вторжения без колебаний стали на защиту своей земли.

С тех пор задачи правоохранителей значительно расширились. Кроме привычной работы по поддержанию общественного порядка, они эвакуируют мирное население из-под обстрелов, выявляют диверсантов, расследуют военные преступления россиян и принимают непосредственное участие в боевых действиях.

Создание штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" стало ярким свидетельством того, как украинские правоохранители пересели из патрульных машин в окопы, чтобы дать отпор оккупантам.

Защищать и воевать — день памяти погибших правоохранителей - фото 2
Эвакуация детей из Херсонской области. Фото: Нацполиция

Сколько правоохранителей отдали жизнь за Украину на войне

Война несет за собой страшные потери. Хотя точные, окончательные цифры погибших среди правоохранителей пока назвать сложно, известно, что речь идет о сотнях жизней. Еще в начале полномасштабного вторжения, только за первые 13 дней, погибло 22 полицейских.

По состоянию на июнь 2023 года были установлены имена по меньшей мере 127 погибших полицейских. А в мае 2025 года глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что потери достигают сотен погибших и пропавших без вести.

Каждая цифра в этой страшной статистике - это оборванная жизнь, сломанная судьба, горе для семьи и друзей. Это истории настоящих героев, которые до последнего вздоха оставались верными присяге украинскому народу.

Сегодня полицейские воюют в составе стрелковых батальонов и спецподразделения КОРД, служат в мобильных огневых группах, дежурят на блокпостах, разминируют освобожденные территории и помогают гражданским в прифронтовых зонах.

Сегодня, склоняя головы в минуту молчания, Украина вспоминает каждого полицейского, чью жизнь унесла война. Их мужество, самопожертвование и преданность навсегда останутся в памяти народа. Они доказали, что "служить и защищать" — это не просто слова из девиза, а жизненный принцип, за который они без колебаний отдают самое ценное. Вечная память героям.

Напомним, согласно закону о социальной защите представители правоохранительных органов могут рассчитывать на специальные условия службы. Кроме того, им обеспечены льготы, государственные гарантии, дополнительные финансовые выплаты и т.д.

А Нацбанк Украины выпустил новую памятную монету. Ее посвятили работникам Национальной полиции, которые стоят на страже закона всех украинцев.

война в Украине защитники фронт Нацполиция правохранители
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
