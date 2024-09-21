Володимир Зеленський назвав брехнею інформацію щодо загибелі 80 тис. українських військових

Володимир Зеленський на пресконференції. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію у ЗМІ про загибель на фронті 80 тисяч українських військових. Такі дані оприлюднило видання The Wall Street Journal.

Про це Президент Зеленський заявив на зустрічі з журналістами 20 вересня, пише РБК-Україна.

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Американське видання The Wall Street Journal пише, що Україна втратила на війні 80 тисяч військових.

Володимир Зеленський відреагував на публікацію та заявив, що в реальності цифри є значно меншими, назвавши оприлюднену інформацію брехнею.

"80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша ніж та, що була опублікована. Суттєво", — сказав Зеленський.

Публікація The Wall Street Journal

Видання The Wall Street Journal опублікувало 17 вересня статтю, де йшлося, що число вбитих та поранених українців та росіян, які беруть участь у бойових діях, досягло нібито приблизно мільйона.

За ствердженням американських журналістів, на війні було нібито вбито 80 тисяч українських військових та 200 тисяч російських солдатів.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують наступальну операцію в Курській області. Захисники знищують російські мости та понтонні переправи, які ворог намагається встановити.

Раніше ми писали, що, за даними Інституту вивчення війни, російська влада знала про підготовку України до операції в Курській області. Однак наступ Сил оборони все одно став несподіванкою для росіян.