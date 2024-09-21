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Заявления СМИ об огромных потерях украинской армии — Зеленский отреагировал

21 сентября 2024 12:39
Галина Шподарева - редактор
Владимир Зеленский назвал ложью информацию о гибели 80 тыс. украинских военных
Владимир Зеленский на пресс-конференции. Фото: Офис Президента
Галина Шподарева - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию в СМИ о гибели на фронте 80 тысяч украинских военных. Такие данные обнародовало издание The Wall Street Journal.

Об этом президент Зеленский заявил на встрече с журналистами 20 сентября, пишет РБК-Украина.

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Американское издание The Wall Street Journal пишет, что Украина потеряла на войне 80 тысяч военных.

Владимир Зеленский отреагировал на публикацию и заявил, что в реальности цифры значительно меньше, назвав обнародованную информацию ложью.

"80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, которая была опубликована. Существенно", — сказал Зеленский.

Публикация The Wall Street Journal

Издание The Wall Street Journal опубликовало 17 сентября статью, где говорилось, что число убитых и раненых украинцев и россиян, участвующих в боевых действиях, достигло якобы примерно миллиона.

По утверждению американских журналистов, на войне было якобы убито 80 тысяч украинских военных и 200 тысяч российских солдат.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Курской области. Защитники уничтожают российские мосты и понтонные переправы, которые противник пытается установить.

Ранее мы писали, что, по данным Института изучения войны, российские власти знали о подготовке Украины к операции в Курской области. Однако наступление сил обороны все равно стало неожиданностью для россиян.

Владимир Зеленский война ВСУ армия война в Украине погибшие

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