Зеленський очікує результатів розслідування удару РФ по полігону ЗСУ та висловив співчуття родинам загиблих від удару по Краматорську

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Скриншот

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про повне розслідування обставин удару по полігону ЗСУ. Також Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у Краматорську та повідомив про зустріч з міністром внутрішніх справ Денисом Клименком, де було обговорено питання протидії ворожим БПЛА.

Відповідне відеозвернення опубліковано Офісом президента.

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Що заявив Зеленський удари по полігону та по Краматорську

Зеленський заявив, що очікує на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Потрібна повна відповідальність, підкреслює він.

Також президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих та підкреслив необхідність повного розслідування обставин цього злочину.

"Зараз у Краматорську ще тривають рятувальні роботи на місці російського удару. Під завалами були люди. Залучені були всі необхідні сили. Мої співчуття всім рідним та близьким", — йдеться у заяві.

Боротьба з ворожими БПЛА

Також Зеленський повідомив про зустріч з міністром внутрішніх справ Денисом Клименком, де було обговорено питання протидії ворожим безпілотникам. Президент наголосив на необхідності системного підходу до знищення російських розвідувальних БПЛА та обговорив питання додаткового фінансування виробництва дронів-перехоплювачів, а також інших типів безпілотників для потреб армії.

Зеленський повідомив про візит міністра оборони Норвегії та нові інвестиції в Україні на суму 400 мільйонів доларів, спрямовані на виробництво дронів. Крім того, було відкрито офіс однієї з найбільших європейських оборонних компаній Kongsberg Defence & Aerospace в Україні.

На завершення Зеленський звернувся до теми американських ударів по об'єктах ядерної програми Ірану, який надає значну військову допомогу Росії. Президент підкреслив необхідність зупинки поширення ядерної зброї та важливості дипломатичних зусиль для досягнення миру як на Близькому Сході, так і в Україні.

Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти завдали удару дронами по Краматорську. Там зросла кількість загиблих.

А Головком Сирський проінформував про успіхи далекобійних дронів ЗСУ. В Україні виробляють Deep Strike дрони, які здатні бити вглиб російської території й вони суттєво змінили війну.