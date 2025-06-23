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Главная Новости дня Заявление Зеленского об ударе РФ по полигону ВСУ и о дронах РФ

Заявление Зеленского об ударе РФ по полигону ВСУ и о дронах РФ

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Дата публикации 23 июня 2025 00:36
Зеленский ожидает результатов расследования удара РФ по полигону ВСУ и выразил соболезнования семьям погибших от удара по Краматорску
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Скриншот
Ключові моменти Что заявил Зеленский об ударах по полигону и по Краматорску Борьба с вражескими БПЛА

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о полном расследовании обстоятельств удара по полигону ВСУ. Также Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в Краматорске и сообщил о встрече с министром внутренних дел Денисом Клименко, где обсуждались вопросы противодействия вражеским БПЛА.

Соответствующее видеообращение опубликовано Офисом президента.

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Что заявил Зеленский об ударах по полигону и по Краматорску

Зеленский заявил, что ожидает полный отчет о последствиях и по всем обстоятельствам российского ракетного удара по полигону на юге Украины. Нужна полная ответственность, подчеркивает он.

Также президент выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул необходимость полного расследования обстоятельств этого преступления.

"Сейчас в Краматорске еще продолжаются спасательные работы на месте российского удара. Под завалами были люди. Привлечены были все необходимые силы. Мои соболезнования всем родным и близким", — говорится в заявлении.

Борьба с вражескими БПЛА

Также Зеленский сообщил о встрече с министром внутренних дел Денисом Клименко, где обсуждались вопросы противодействия вражеским беспилотникам. Президент отметил необходимость системного подхода к уничтожению российских разведывательных БПЛА и обсудил вопрос дополнительного финансирования производства дронов-перехватчиков, а также других типов беспилотников для нужд армии.

Зеленский сообщил о визите министра обороны Норвегии и новых инвестициях в Украину на сумму 400 миллионов долларов, направленных на производство дронов. Кроме того, был открыт офис одной из крупнейших европейских оборонных компаний Kongsberg Defence & Aerospace в Украине.

В завершение Зеленский обратился к теме американских ударов по объектам ядерной программы Ирана, который оказывает значительную военную помощь России. Президент подчеркнул необходимость остановки распространения ядерного оружия и важности дипломатических усилий для достижения мира как на Ближнем Востоке, так и в Украине.

Напомним, минувшей ночью российские оккупанты нанесли удар дронами по Краматорску. Там возросло количество погибших.

А Главком Сырский проинформировал об успехах дальнобойных дронов ВСУ. В Украине производят Deep Strike дроны, которые способны бить вглубь российской территории и они существенно изменили войну.

Владимир Зеленский беспилотники дроны Краматорск война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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